يوتيوب تعمل على اشتراك Premium Lite يقوم بحذف الإعلانات فقط

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يوتيوب تعمل على اشتراك Premium Lite يقوم بحذف الإعلانات فقط

بدأت يوتيوب في اختبار اشتراك “بريميوم” مدفوع لكن بقيمة أقل من المبلغ المعتاد، وسيكون باسم Premium Lite والهدف منه هو إيقاف الإعلانات فقط.

وتوفر يوتيوب في اشتراكها المدفوع خدمات مثل إيقاف الإعلانات، وتشغيل المقاطع في الخلفية، بجانب توفير خدمة الشركة الموسيقية YouTube Music. لكنها تهدف من خلال الاشتراك الجديد إلى توفير ميزة إيقاف الإعلانات دون المزايا الأخرى، التي لا تهم معظم المستخدمين.

ولوحظ الاشتراك الجديد لدى أحد مستخدمي موقع Resetera ثم تبعه عدد من المستخدمين الذين شاهدوا نفس الاشتراك، حيث تم مشاهدة الخيار في هولندا، فنلندا، والسويد، بلجيكا، لوكسمبورغ، النرويج، وغيرها. وذلك في الوقت الذي حاول المستخدمين إلغاء اشتراكاهم الأساسي، حيث عرض التطبيق اشتراك بسعر أقل لحذف الإعلانات فقط.

وأشار الموقع إلى أن اشتراك Premium Lite يكلف 7 يورو تقريبًا، مقارنة مع اشتراك Premium العادي الذي يكلف نحو 12 يورو.

وظهر الاشتراك الجديد لاحقًا للمستخدمين في معظم الدول الأوروبية، لذا من الممكن أن يوتيوب خصصته للقارة الأوروبية دون غيرها في الوقت الحالي.

المصدر: عالم التقنيه

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