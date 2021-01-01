

آبل تكشف عن بطاقات رسومات جديدة لأجهزة ماك برو ومجموعة من الملحقات آبل تكشف عن بطاقات رسومات جديدة لأجهزة ماك برو ومجموعة من الملحقات

أعلنت اليوم شركة آبل عن إطلاق ثلاث بطاقات رسومات جديدة لأجهزة ماك برو من سلسلة Radeon Pro W6000 من شركة AMD، بالإضافة إلى إطلاق عدة ملحقات أو اكسسوارات من سلسلة Magic، بما في ذلك Magic Keyboard وMagic Keyboard مع Touch ID، وMagic Keyboard مع Touch ID ولوحة مفاتيح رقمية، وMagic Trackpad، وMagic Mouse.



تتميز الملحقات الجديدة من آبل بتناسقها مع جميع أجهزة ماك في حين تتوفر معالجات الرسومات لأجهزة ماك برو.



ملحقات ماجيك من آبل

تقدم لوحة مفاتيح Magic Keyboard تجربة محسنة، وتتوفر الموديلات الجديدة مع ميزة Touch ID للأجهزة المزود بشريحة M1.

تتميز لوحة Magic Trackpad لتتناسب مع لوحة مفاتيح Magic Keyboard، وتتيح كل إيماءات اللمس المتعدد Multi-Touch وتقنية Force Touch.

يتميز Magic Mouse سلس، ويعمل باللمس المتعدد Multi-Touch، كما يسمح لك باستخدام إيماءات بسيطة.

تشمل جميع اكسسوارات ماك الجديدة الآن كابل USB-C إلى Lightning للإقران والشحن السريعين من خلال التوصيل بمنفذ USB-C الموجود في Mac.

كل اكسسوارات آبل Magic لاسلكية وقابلة لإعادة الشحن وتتمتع ببطارية تقول أنها تعطي عمل لأكثر من شهر.

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بطاقات رسومات ماك بروتوفر بطاقات أو معالجات رسومات ماك برو الجديدة أداء قوي لتشغيل تطبيقات مثل Octane X وDaVinci Resolve وCinema 4D وFinal Cut Pro بأفضل صورة.وهي متاحة بخيارات Radeon Pro W6800X MPX Module وRadeon Pro W6800X Duo MPX Module وRadeon Pro W6900X MPX Module.يدعم ماك برو وحدتي MPX التي تقدم عند إقرانها مع بطاقات W6800X Duo أداء رسومات يبلغ 60 تيرافلوب وذاكرة تبلغ 128 جيجابايت.تتميز بموصل Infinity Fabric Link الذي يسمح بتوصيل ما يصل إلى 4 وحدات معالجة رسومات غرافيك (وحدتي Duo) بسرعة 84 جيجابايت/ثانية لكل موصل في كل اتجاه (نطاق تردد ثنائي التجاه بسرعة 168 جيجابايت/ثانية)، أي أسرع 5 مرات من منفذ PCIe.تتميز وحدتا MPX ضمن سلسلة Radeon Pro W6000 بأربعة منافذ Thunderbolt 3 إضافية ومنفذ HDMI 2، بالإضافة إلى قدرات أكبر في التوصيل بما يصل إلى 12 منفذ Thunderbolt 3.تحل المعالجات الجديدة محل معالجات AMD Vega II MPX المتوفرة مع ماك برو.توفر أداء أسرع لغاية 84% عند تشغيل Octane X وفقًا لآبل.زيادة بنسبة 26% في معدل الإطارات عند إجراء التفاعلات ثلاثية الأبعاد في الوقت الفعلي في Maxon Cinema 4D.أداء أسرع بنسبة 23% عند استخدام DaVinci Resolve.التوافرستتوفر بطاقات الرسومات الجديدة مع أجهزة آبل ماك برو عند شرائها بحال الرغبة بذلك أو كمجموعة منفصلة.