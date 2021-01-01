جيب جلاديتور، توقف الإنتاج بسبب نقص الشرائح الإلكترونية

أصبحت جيب جلاديتور ضحية لنقص الشرائح الإلكترونية وأعلنت الشركة توقف إنتاج السيارة مؤقتاً.
هذه هي المرة الأولى التي يتأثر فيها إنتاج جلاديتور. في نفس السياق قالت Jodi Tinson المتحدثة باسم مجموعة ستيلانتس المالكة لجيب في تقرير مجلة أمريكية: “تواصل ستيلانتس العمل عن كثب مع موردينا للتخفيف من آثار مشكلات سلسلة التوريد المختلفة التي تواجه صناعتنا”. وجدير بالذكر أن إنتاج جيب رانجلر مازال مستمراً حيث تخرج السيارتان من مصنع واحد.
تعقيباً على أزمة أشباه الموصلات التي كانت سبب توقف إنتاج جيب جلاديتور يقول الرئيس التنفيذي لستيلانتس Carlos Tavares “أزمة أشباه الموصلات موجودة في كل ما أراه ولست متأكداً من أنني أستطيع رؤية كل شيء. من السهل القول بأن المشكلة ستستمر في عام 2022 لأنني لا أرى علامات كافية على أن الإنتاج الإضافي من نقاط المصادر الآسيوية سيأتي إلى الغرب في المستقبل القريب”.
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