

تويوتا تعمل على سيارات ديزل هجينة تويوتا تعمل على سيارات ديزل هجينة

بينما تبدو تويوتا بطيئة في مجال السيارات الكهربائية فإنها لا تزال تعمل على محركات الاحتراق، وفي تقرير جديد تقول الشركة أنها ستطور سيارات ديزل هجينة.



حسب التقرير الياباني فإن تويوتا بدأت في تطوير محرك ديزل تظيم سيستمر حتى 2030 وبعدها، وسيلبي متطلبات ومعايير الانبعاثات الصارمة حول العالم. من ناحية أخرى يقال أن المحرك سيضيف تقنيات هجينة وهو ما لا نشاهده غالياً مع محركات الديزل.



انتهت العديد من الشركات بإلغاء مشاريع محركات الديزل المماثلة، في الوقت الحالي لا تكاد تجاد سيارات من هذا النوع سوى تحت شعارات بي إم دبليو، مرسيدس، أودي أو بورش. مع ذلك تمتلك تويوتا كل ما يلزمها للنجاح، ولكن هل الوقت مناسب حقاً أم أن تويوتا متأخرة عن منافساتها؟