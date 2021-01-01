فولكس واجن تفكر بإدراج بورش في سوق الأسهم

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فولكس واجن تفكر بإدراج بورش في سوق الأسهم

يبدو أن مجموعة فولكس واجن تفكر بإدراج شركتها الفرعية بورش للسيارات في سوق الأسهم العام لرفع قيمة الشركة ورأس مالها.

وفق تصريح مقتضب لرئيس المجموعة Herbert Diess، فقد أقر أنهم فكروا بذلك ولم يؤكد أو ينفي. قال Diess “كما قلت نواصل مراجعة منشآتنا. الأولوية الأولى الآن هي تمويل التقنيات الكهربائية حيث نحاول تطوير النماذج. ونفكر دوماً بجميع الاحتمالات الأخرى، مثل إدراج شركاتنا في سوق الأسهم … أو أي أشياء أخرى علينا التفكير فيها”.

قد يكون أمام فولكس واجن تحديات قبل إدراج بورش بسبب تداخل العلاقات بين الشركات الآن بعد العلاقة المعقدة بين شركة بورش وريماك وبوجاتي. تعمل الشركات على تأسيس كيان جديد يجمع بوجاتي وريماك، وتمتلك بورش حصة في ريماك، وحصة مباشرة أخرى في المشروع.

المصدر: سعودى شفت

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