المربع نت – صدرت تقارير تشير إلى اهتمام تويوتا بطرح كراون سيدان الفاخرة في الأسواق العالمية خارج اليابان، خاصة بعد التسجيل التجاري لاسم كراون في الولايات المتحدة.
كما أشارت التقارير إلى استخدام كراون القادمة لمنصة مشتركة مع مازدا، بمحرك 6 سلندر أمامي ودفع خلفي، كما قد نرى دفع رباعي اختياري.
ويُذكر أن تويوتا أصدرت نسخة SUV لكراون في السوق الصيني، بتصميم ومواصفات مبنية على هايلاندر، ومحرك هايبرد 2.5 لتر بقوة 189 حصان ووزن 2000 كيلوجرام تقريباً وجنوط 18 إنش.
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التعليقات على تويوتا مهتمة بطرح كراون في الأسواق العالمية بمنصة مازدا
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