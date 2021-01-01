

كيف يعرف متى ولدت؟ سناب شات يثير مخاوف مستخدميه بسبب ملف التعريف الفلكي كيف يعرف متى ولدت؟ سناب شات يثير مخاوف مستخدميه بسبب ملف التعريف الفلكي

أثار سناب شات Snapchat، حالة من الاندهاش والقلق لدى مستخدمي المنصة الاجتماعية، عندما اكتشفوا أن موقع مشاركة الصور يمكن أن يخبرهم بالوقت والمكان اللذين ولدوا فيهما، ولكن هل علم التطبيق تاريخ أو مكان ميلادك من تلقاء نفسه.



وبحسب ما ذكره موقع "the verge" التقني، أطلق تطبيق سناب شات Snapchat، في شهر نوفمبر من عام 2020، ميزة تسمى الملفات الشخصية الفلكية، كطريقة جديدة لمشاركة المستخدمين بعض سمات الأبراج الخاصة بهم ومقارنتها في قصصهم والتحقق من توافقها النسبي مع الأصدقاء.



وعلى الرغم من أن معرفة التطبيق لهذه المعلومات قد يبدو غريبا بعض الشيء بالنسبة للمستخدمين، ولكن ترجع المعرفة الدقيقة لـ سناب شات بالوقت والتاريخ والموقع الدقيق لميلاد المستخدم، إلى ميزة الملف الفلكي، والتي أصبحت مصدر قلق لمستخدميه الذين أعربوا عن قلقهم عبر تويتر وتيك توك خلال الأيام القليلة الماضية.

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فعند إنشاء ملفك الشخصي لأول مرة بالخدمة، لقد شاركت بالفعل تاريخ ميلادك مع سناب شات، ولقد اتخذت الميزات الفلكية الجديدة خطوة إلى الأمام لتتساءل عن وقت ومكان ولادتك، وليس بعض المهارات الجديدة المريبة التي اكتسبها التطبيق مع ارتفاع شعبيته خلال العام الماضي.كيف يعرف سناب شات متى ولدت ووقت ولادتك؟ويمكنك رؤية ميزة "عيد ميلادك الفلكي" ضمن قسم الإعدادات في سناب شات، وإذا لم تكن على علم بأنك أعطيت التطبيق بالفعل كل هذه المعلومات، حيث تتطلب ميزات ملفات التعريف الفلكية، إدخال تاريخ الميلاد ووقت دقيق من كل شخص لحساب القراءة الدقيقة لمخطط النجوم أو الأبراج.وتقول شركة سناب لموقع "ذا فيرج": "نحن نتعامل مع خصوصية معلومات التعريف الشخصية على محمل الجد في سناب، ويتم استخدام معلومات تاريخ الميلاد والوقت الأكثر دقة هذه فقط لميزة الملف التعريفي الفلكي".كيف تقوم بإعداد ملف التعريف الفلكي الخاص بك على سناب شات؟إذا لم تتمكن من رؤية ملف التعريف الفلكي الخاص بك على سناب شات، فمن المحتمل أنك لم تقم بإعداده بعد، لذا ستحتاج إلى الحصول على أحدث إصدار من التطبيق لمشاهدته، فقط تأكد من عدم وجود أي تحديثات تحتاج إلى القيام بها قبل اتباع الخطوات التالية:أولا: افتح تطبيق سناب شات Snapchat على هاتفك الذكي، واضغط على أيقونة ملفك الشخصي في الزاوية اليسرى العليا.ثانيا: انظر تحت اسم ملفك الشخصي بسناب شات، ثم انقر فوق رمز الأبراج الفلكية الأرجوانية اللون.ثالثا: سيُطلب منك سناب شات إدخال معلومات عن مكان ووقت ميلادك، وبمجرد إدخال التفاصيل الصحيحة، اضغط على “اكتمل”.كيف ترى مخططات ميلاد أصدقائك على سناب شات؟يتمثل أحد جوانب ميزة الملف الشخصي الفلكي في أنه يمكنك مقارنة السمات الفلكية الخاصة بك مع أصدقائك، ولكن إذا كان لا يمكنك رؤية ملفات تعريف أصدقائك إلا إذا كان لديهم إصدار محدث من التطبيق يتضمن ميزة علم التنجيم.وإذا كان لديهم ملف التعريف الفلكي الخاص بهم، فكل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات البسيطة التالية لمقارنتها مع ملف التعريف الخاصة بك، إليك كيف ذلك:أولا: انتقل إلى الرسائل الخاص بك، وانقر على أيقونة الصور الرمزية Bitmoji لأصدقائك.ثانيا: انقر فوق رمز الأبراج المميز الخاص بهم.ثالثا: اضغط فوق “عرض التوافق الفلكي”، من هناك يمكنك أن ترى مدى توافق برجك مع أصدقائك.