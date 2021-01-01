

الرسام paint.. أشهر تطبيقات ويندوز يحصل على تصميم جديد من مايكروسوفت الرسام paint.. أشهر تطبيقات ويندوز يحصل على تصميم جديد من مايكروسوفت

أعادت شركة مايكروسوفت Microsoft، تصميم تطبيق الرسام paint، ليلائم بشكل أفضل تصميم نظام التشغيل الجديد ويندوز 11.



وبحسب ما ذكره موقع "gizmodo"، يقوم تحديث تطبيق الرسام MS Paint، بتغيير قائمة الشريط التقليدية للحصول على رأس Fluent مشابه لمستكشف الملفات الجديد بـ ويندوز 11، والذي سيصل في وقت لاحق من هذا العام.



واستبدلت مايكروسوفت واجهة الشريط الحالية برأس Fluent جديد، ويأتي تطبيق الرسام المعاد تصميم ضمن إصدار ويندوز المرتقب، مع جميع الأدوات المهمة من بينها الملف والتحرير والفرش.

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وتظهر ضمن شريط أدوات تطبيق الرسام Paint، أزرار زري التراجع والإعادة بجوار خياري "ملف" و "عرض" في الرأس، ويحتوي محرر رسومات مايكروسوفت على زوايا مستديرة وعناصر تحكم WinUI أيضا.وكما حصل تطبيق الصور على واجهة جديدة وتحسينات وأداء أفضل، وسيحصل أيضاً على تجربة تحرير جديدة حيث تطفو أدوات التحرير فوق الصورة، على غرار تطبيقات الهواتف المحمولة.ولن يكون برنامج الرسام والصور فقط هو الذي سيحصل على تحديث لنظام التشغيل أندرويد 11، وسيتم أيضًا إعادة تصميم تطبيقات Windows الأخرى مثل الساعة و حزمة مايكروسوفت أوفيس Office و المفكرة Notepad وغيرها في الأسابيع المقبلة.الجدير بالذكر أن تطبيق الرسام Paint، أطلقته مايكروسوفت في شهر نوفمبر 1985، ضمن نظام التشغيل ويندوز 1.0، وقد تم إصدار خلفه Paint 3D في النهاية في عام 2017.بدلا من إعادة تصميمها مايكروسوفت تتخلى عن بعض تطبيقاتهاكشفت عملاقة التقنية الأمريكية مايكروسوفت، أن متصفحها الافتراضي إنترنت إكسبلورر Internet Explorer، و المخصص لنظام التشغيل ويندوز 7، سيتم "إزالته" بدءا من الجيل الجديد Windows 11.وكانت الشركة الأمريكية، قد أعلنت خلال الشهر الماضي،عن أنها ستوقف خدمات متصفحها الشهير للإنترنت "إكسبلورر" بصورة نهائية في صيف العام المقبل، بعد ما يقرب من 26 عاما على إطلاقه، حيث سيتم ايقافه رسميا في 15 يونيو 2022.وسيقوم نظام التشغيل الجديد ويندوز 11، بإزالة المتصفح بالكامل وسيتم إعادة توجيه المستخدم إلى متصفح Microsoft Edge كمتصفح افتراضي جديد.وقد تتخلى مايكروسوفت بحلول بدء العمل بنظام التشغيل الجديد ويندوز 11، عن تطبيق المكالمات المجانية Skype، ليحل محله Microsoft Teams كبديل، حيث سيتم دمج تطبيق Teams ضمن ويندوز 11 ، ولأول مرة منذ 10 سنوات ستتجاهل مايكروسوفت دمج Skype في نظام تشغيلها.