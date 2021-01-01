

كافيار الروسية تكشف عن إصدارات فاخرة من هواتف سامسونج المنتظرة كافيار الروسية تكشف عن إصدارات فاخرة من هواتف سامسونج المنتظرة

تستعد شركة سامسونج Samsung، للإعلان عن أحدث أجهزتها القابلة للطي خلال الأسبوع المقبل، ولكن حتى قبل أن يتم إطلاق تشكيلة الهواتف المطوية بشكل رسمي، ظهرت مجموعة فاخرة من الهواتف المنتظرة بلمسة من شركة كافيار.



وبحسب ما ذكره موفع "gsmarena" التقني، كشفت شركة كافيار Caviar، المتخصصة في إنتاج إصدارات فاخرة من الهواتف الذكية الرائدة، عن خطتها لإطلاق مجموعة مختلفة من هواتف سامسونج القابلة للطي Galaxy Z Fold3 و Z Flip3.



وتخطط شركة كافيار لإنتاج نماذج أولية من هواتف سامسونج القابلة للطي القادمة، حيث ستخصص الشركة الروسية نموذجين من هاتفي Galaxy Z Fold3 و Z Flip3، وسيأتي الجهازين قبل الإعلان الرسمي عن السلسلة، بتصميم فريد ومزينة بالجماجم.

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إصدار Catrina Calavera من هاتف سامسونج Z Flip3سيحتوي إصدار Z Flip3 على نقوشات الجماجم المكسيكية Catrina Calavera، والتي ستأتي مزينة بإجمالي 419 حجرا بألوان نابضة بالحياة، وهذه الجمجمة مستوحاة من عمل دييغو ريفيرا، زوج الفنانة المكسيكية فريدا كاهلو.وزينت كافيار خلفية إصدار هاتف Z ​​Flip3، مجموعة من الألماس والياقوت والياقوت الأزرق والزمرد والذهب الأبيض عيار 18 قيراطا، ويتميز بأحد تصميمين أيقونتين للجمجمة.وسيظهر هاتف Z Fold3 بمظهر داكن تكون جمجمته النارية رمزًا لملك النار الاسكندنافي العملاق سرت، مع هيكل مصنوع من التيتانيوم الأسود بينما الجمجمة مصنوعة من التيتانيوم المصقول مع الياقوت للعيون.وصممت الشركة الروسية كافيار، 99 وحدة فقط من هاتف Ragnarok Z Fold 3، وتبلغ تكلفة هذه القطعة الفنية الرائعة سعر حوالى 10.770 دولار أمريكي (أي ما يعادل 170 ألف جنيه مصري).وفي الوقت نفسه، سيتوفر إصدار هاتف Z Flip3 المرصع بالأحجار الكريمة، مقابل سعر مذهل قدره 46.460 دولار أمريكي (730 ألف جنيه مصري)، وسيتم تصنيع 20 وحدة منه فقط.ستعلن شركة سامسونج Samsung، عن إصداراتها العادية غير الفاخرة من الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي Z Flip3 و Z Fold3، خلال الأسبوع المقبل، المقرر إقامته في 11 أغسطس من خلال حدث البث المباشر Unpacked.