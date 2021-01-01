

فيفو تعلن عن أحدث إصدارات سلسلة Y12 فيفو تعلن عن أحدث إصدارات سلسلة Y12

أعلنت شركة فيفو Vivo، رسميا، عن العضو السادس ضمن سلسلة هواتفها الذكية Y12، حيث زودت عملاقة التقنية الصينية هاتفها الجديد Vivo Y12G، بمعالج قوى من كوالكوم ونظام التشغيل أندرويد 11.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، صممت فيفو هاتف Vivo Y12G، بشاشة عالية الدقة من نوع IPS LCD، بقياس 6.51 بوصة، تبلغ دقتها 720×1600 بكسل، مزودة بنوتش على شكل قطرة ماء مخصص لكاميرا السيلفي التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل.



مواصفات هاتف فيفو الجديد

وعلى ظهر الجهاز يوجد نظام كاميرا مزدوجة، حيت تتكون إعدادات الكاميرا بهاتف Vivo Y12G، من وحدتين أساسيتين الرئيسية بدقة 13 ميجابكسل، وأخرى لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل.

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ويحتوي فيفو الذكي Vivo Y12G، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تستمد الطاقة من خلال منفذ microUSB، بواسطة تقنية الشحن السريع 10 وات، وتقول الشركة الصينية، أن الهاتف الجديد يدعم تقنية الشحن السلكي العكسي بقدرة 5 وات.ويتم تشغيل هاتف Vivo Y12G، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 439، ويعمل بواسطة واجهة المستخدم Funtouch OS 11، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11 خارج الصندوق.يأتي هاتف Vivo Y12G، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، ولكنه يحتوي أيضًا على فتحة مخصصة لبطاقة الذاكرة الخارجية microSD، لتوسيع التخزين حتى 256 جيجابايت.سعر هاتف فيفو Vivo Y12Gيتوفر هاتف Vivo Y12G، بخيارين لونيين هما الأسود والأزرق، وهو متاح للبيع في الهند، من خلال الموقع الرسمي لشركة فيفو على الويب، مقابل سعر يعادل 150 دولارًا (أي ما يعادل ألفين و300 جنيه مصري).