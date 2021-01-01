

أبل تعلن عن سلسلة iPhone 13 الشهر المقبل.. أبل تعلن عن سلسلة iPhone 13 الشهر المقبل..

تشير كل التسريبات الجديدة، إلى أن شركة آبل Apple تعتزم إطلاق هاتف آيفون خلال 2021 في وقت ما في منتصف شهر سبتمبر المقبل، وعلى ما يبدو أن تشكيلة iPhone 13 ستحصل على الميزة التي يريدها الجميع.



وبحسب ما ذكره موقع "zdnet"، أصبح الكثير يعلم أن سلسلة هواتف آيفون 13، ستأتي خلال الخريف القادم بترقيات جديدة من بينها إعدادات أفضل للكاميرا، ومعالج أسرع بالإضافة لتصميم أنحف.



ميزات هواتف آيفون الجديدة

ولكن تضم سلسلة iPhone 13 ميزة أخرى فيما يتعلق بعمر البطارية، حيث تخطط شركة آبل لزيادة سعة البطارية في التشكيلة الجديدة وزيادتها بشكل كبير.

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وتظهر الأرقام التي كشفت عنها التسريبات الأخيرة، أن شركة آبل زدوت سعة بطارية هاتف Pro Max لترتفع من 3687mAh إلى 4352mAh ، والطرازات الاحترافية والعادية من 2815mAh إلى 3095mAh ، وحتى Mini تدخل في العمل ، من 2227mAh إلى 2406mAh.ويتوافق هذا مع الشائعات القائلة بأن معالج آبل الأحدث A15 سيقلل من استهلاك الطاقة في هواتف آيفون المرتقبة بنسبة ما بين 15٪ إلى 20٪، ويمكن أن يتمتع iPhone 13 بأفضل عمر للبطارية ظهر في هواتف آيفون حتى الآن.تصميم هواتف آيفون 13ومن المقرر أن تنطلق أحدث هواتف آيفون من آبل، قد تظهر لأول مرة في شهر سبتمبر إلى جانب ساعة Apple Watch 7 و سماعات AirPods 3 خلال حدث الخريف المقبل.ومن المتوقع أن يكون هاتفي iPhone 13 و iPhone 13 Pro متطابقين تقريبًا من حيث التصميم مع إصدارات الشركة الحالية، وستحتوي جميع طرازات آيفون 13 على نفس أبعاد تشكيلة آيفون 12 ولكن سيكون أكثر سمكًا قليلا.ألوان هواتف iPhone 13أحد الأشياء التي اعتادت آبل القيام بها بشكل سنوي، هو تقديم ألوان جديدة لجهاز iPhone، حيث اقترح تقرير أن iPhone 13 Pro سيكون متاحًا باللون الأسود غير اللامع الجديد، إذ سيحل هذا اللون محل لون الجرافيت وسيكون أغمق بكثير، أقرب إلى الأسود الحقيقي بدلاً من الرمادي.شاشة هواتف آيفون 13من المتوقع أن يتوفر هاتف iPhone 13 بنفس أحجام الشاشات الثلاثة مثل آيفون 12، ومن المرجح أن يستخدم طراز iPhone 13 Pro تقنية عرض LTPO جديدة، والتي ستسمح لشركة آبل بتخفيض استخدام طاقة الشاشة، وسيضيف هذا معدلات تحديث للشاشة تصل إلى 120 هرتزا في الثانية.وذكرت بعض التسريبات، أن آبل ستقلل من حجم نوتش آيفون هذا العام لأول مرة منذ طرح iPhone X، وأشارت التقارير إلى أن iPhone 13 و iPhone 13 Pro يمكن أن يقلص حجمهما بنسبة 30 ٪ تقريبًا من حيث العرض.كاميرا سلسلة iPhone 13في حين أشارت بعض الشائعات إلى أن آبل تخطط لإضافة الماسح الضوئي LiDAR إلى هاتفي iPhone 13 mini و iPhone 13 لهذا العام، وتشير أحدث التسريبات إلى أن إصدار آيفون 13 سيحتفظ بـ LiDAR Scanner حصريًا لنماذج Pro و Pro Max بدلا من ذلك.ومن المحتمل أيضًا أن يشتمل كل من iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max على كاميرا فائقة الاتساع تمت ترقيتها، بالإضافة إلى تحسينات ملحوظة للكاميرا فائقة الاتساع.وبحسب ما ورد تخطط آبل أيضًا لإضافة ميزات جديدة للتصوير الفلكي لتحسين صور السماء ليلاً، إذا كانت هذه الميزة ستأتي فعلا بأجهزة آيفون 2021، فسيكون هاتف آيفون 13 قادرًا على اكتشاف القمر أو النجوم، ثم استخدام أوقات تعريض أطول والمزيد من المعالجة الداخلية لإتقان الصورة.