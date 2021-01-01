

سعر و مواصفات سيتروين سي اليزيه موديل 2021 في مصر سعر و مواصفات سيتروين سي اليزيه موديل 2021 في مصر

استطاع الصانع الفرنسي “ستروين” التألق داخل السوق المصرية مؤخراً مع إصداره العديد من السيارات المتنوعة، على رأسها السيارة الأقتصادية ستروين سي إليزيه موديل 2021، وهي من فئة “السيدان”.



كماليات ستروين سي إليزيه

تتمتع سيارة ستروين سي إليزيه موديل 2021 في السوق المصرية بمحرك 4 سلندر، بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة 115 حصان، وعزم الدوران 150 نيوتن. متر، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، في غضون 10.8 ثانية.



بينما جاءت القياسات الهيكلية للسيارة ستروين سي إليزيه موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4445 مم، و بعرض 1935 مم، و الارتفاع 1474 مم ، أما قاعدة عجلات بطول 2652 مم، ويبلغ وزنها 1120 كجم، وسعة خزان الوقود 50 لتراً.

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جاءت سيارة ستروين سي إليزيه موديل 2021 في السوق المصري بجنوط مقاس 15 بوصة، فوانيس ضباب أمامية بخاصية DRL، زجاج كهرباء أمامي وخلفي كمبيوتر رحلات، فرش جلد، إمكانية طي الكنبة الخلفية، ضبط ارتفاع كرسي السائق، مساند رأس أمامية متحركة، تكييف يدوي، راديو وcd، بلوتوث، USB ، مخرج كهرباء 12 فولت، ذراع تحكم بنظام الصوت بـ 4 سماعات.تأتي سيارة ستروين سي إليزيه موديل 2021 بالعديد من مواصفات الأمان والسلامة داخل السوق المصري مثل وجود 2 وسادة هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، نظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، غلق مركزي للأبواب.بالأضافة الي مجموعة من الكماليات، أبرزها تعديل كهربائي للمرايات الجانبية، حساس ركن خلفي، فرش جلد وقماش للمقاعد، عجلة قيادة جلد، مسند يد أمامي، مساند رأس خلفية متحركة، صالون مطعم بالكروم، تكييف رقمي بشاشة مستقلة، مثبت ومحدد سرعة، شاشة 7 بوصة تعمل باللمس، عرض شاشة الهاتف على الشاشة، كاميرا خلفية.أسعار ستروين إليزيه موديل 2021 في مصر:الفئة الأولى COMFORT بسعر 234 ألف جنيه.الفئة الثانية EXCLUSIVE PLUS بسعر 263 ألف جنيه.