أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الخميس 5-8 2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.
دولار أمريكى 15.6460
يورو 18.5592
جنيـه إسترليـنى 21.7854
دولار كنـدى 12.4659 12.5659
كرون دانمركى 2.4954
كرون نرويجى 1.7743
كرون سـويدى 1.8196
فرنك سويسرى 17.2941
100 ين يابانى 14.3488
ريـال سعـودى 4.1719
دينـار كويتى 52.0578
درهم اماراتى 4.2591
دولار اسـترالى 11.5952
دينـار البحـرين 41.4957
ريـال عمـانى 40.6389
ريـال قطـرى 4.2960
دينـار اردنـى 22.0366
يوان صينى 2.4211
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