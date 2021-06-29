أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الخميس 5-8 2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي. دولار أمريكى 15.6460 يورو 18.5592 جنيـه إسترليـنى 21.7854 دولار كنـدى 12.4659 12.5659 كرون دانمركى 2.4954 كرون نرويجى 1.7743 كرون سـويدى 1.8196 فرنك سويسرى 17.2941 100 ين يابانى 14.3488 ريـال سعـودى 4.1719 دينـار كويتى 52.0578 درهم اماراتى 4.2591 دولار اسـترالى 11.5952 دينـار البحـرين 41.4957 ريـال عمـانى 40.6389 ريـال قطـرى 4.2960 دينـار اردنـى 22.0366 يوان صينى 2.4211

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