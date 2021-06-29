

«الغرفة التجارية» بالبحر الأحمر تكشف فوائد تحريك سعر «رغيف العيش» «الغرفة التجارية» بالبحر الأحمر تكشف فوائد تحريك سعر «رغيف العيش»

قال خالد رضا رئيس الغرفة التجارية بمحافظة البحر الأحمر أن هناك تحسنا ملموسا للأوضاع الاقتصادية للمجتمع المصري بما سيجعل تقليص دعم الخبر مرحليا أمرًا مقبولا .



وأشار رضا إلى ترحيب المجتمع التجاري بتحريك سعر الرغيف المدعم ليصل إلى 20 قرشا للرغيف كسعر مرحلي يتناسب مع الاوضاع الاقتصادية الحالية للأسرة المصرية وبما يسمح للدولة من توجيه قيمة هذا الدعم لمشروعات اقتصادية تخلق فرص عمل جديدة للشباب وتحسن من الظروف المعيشية للكثير من الأسر الأولي بالرعاية بدلا من اهدارها علي منظومة المستفيد الحقيقي منها من غير المستحقين.





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وأضاف رضا أن اعتماد الفرد على الدولة في دعم غذائه يخلق مناخا من التكاسل بين فئة الشباب وذلك بالرغم من وجود احتياج لمختلف انواع العمالة، مطالبا الشباب بالسعي وراء العمل و النجاح بدلا من التكاسل وانتظار الدعم .