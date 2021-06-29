

البورصة المصرية تخسر 721 مليون جنيه.. البورصة المصرية تخسر 721 مليون جنيه..

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية ، في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 4 أغسطس 2021، كما خسر رأس المال السوقي نحو 721 مليون جنيه ليغلق عند 703.138 مليار جنيه.



وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30» ليغلق عند مستوى 10718 نقطة بنحو 0.07%، بينما ارتفع «إيجي إكس 50» بنحو 0.48% ليغلق عند مستوى 2338 نقطة، فيما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.06% ليغلق عند مستوى 13152 نقطة، بينما صعد «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.09% ليغلق عند مستوى 4174 نقطة.



وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنحو 0.98% ليغلق عند مستوى 2757 نقطة، كما صعد «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 0.75% ليغلق عند مستوى 3737 نقطة.

