

«التموين» : وصول عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي لـ400 محل حتى الآن «التموين» : وصول عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي لـ400 محل حتى الآن

تلقى الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تقريرا من قطاع التجارة الداخلية حول عدد المحال التي شاركت ‏في الأوكازيون، وأكد التقرير الوارد من القطاع أن عدد المحال المشاركة ‏في الأوكازيون وصل إلى 400 محل في اليوم الثاني، وأضاف قطاع ‏التجارة الداخلية أنه تم تسيير عدد 180 حملة من المديريات والقطاع ‏لمتابعة السلع المعروضة في الأوكازيون للتأكد من جودتها وإعلان ‏الأسعار المعروضة عليها قبل وبعد الدخول في الأوكازيون.



وأكدت الوزارة أن قطاع التجارة الداخلية يتعاون يومياً مع المديريات لتسيير حملات على ‏المحال المشاركة، وأن توجيهات الدكتور على ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بتسهيل حصول المحال ‏على أذون المشاركة في الأوكازيون، تُنفذ على الأرض بكل مديرية وتتم ‏متابعة ذلك يومياً.



وأشار أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تلقى تقريراً من المركز الاعلامي حول إقبال المواطنين على المحال ‏المشاركة في الأوكازيون، وأكد التقرير الوارد إليه من المركز الإعلامي ‏وجود إقبال ملحوظ على المحال التجارية المشاركة، وأشار إلى أن التخفيضات الموجودة بالمحال المشاركة في الأوكازيون تبدأ من 10% وتصل إلى 50% ببعض المحال التجارية.