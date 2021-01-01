"الطفل مبيكدبش"، جملة اعتاد الكثيرون قولها اعتقاداً منهم أن مرحلة الطفولة تتميز بالبراءة 100% ولا يمكن لطفل صغير الكذب، أو ادعاء أحداث أو ينسب لشخص أقوال غير حقيقية. في المقابل حين يفعل الطفل ذلك مرة أو أكثر قد يصمه والداه بأنه "طفل كذاب" لا يمكن تصديقه أبدًا، فما هى الحقيقة؟ وكيف نفرق بين الكذب كسلوك سيء وخيال الأطفال؟
متى يكون الطفل "كذاب"؟
تقول الدكتورة هالة حماد استشاري الطب النفسي لـ"اليوم السابع" إن أول الأشياء التي تحدد صدق رواية الطفل وحديثه هو المرحلة العمرية، فحتى سن الـ 8 سنوات من الممكن أن يخلط الطفل دون وعي بين الواقع والخيال والحديث عنه على أنه حدث فعلي.
وأضافت: "ممكن يكون الطفل حلم بموقف ما، فـ بيحكي على أنه حصل فعلاً"، وتابعت أن الطفل من عمر الـ 5 إلى الـ 6 سنوات يتعلم فيها الكذب، والتي تكون متفاوتة حسب درجة ذكائه، وتكون نتيجة تخيلات بعقله ناتجة عن حلم أو أمنية يتمناها فيتحدث عنها أو فيلم شاهده وأصبح يحكي المواقف التي شاهدها على أنها حدثت معه فعلاً.
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التعليقات على كذبات الأطفال مشكلة سلوكية أم خيال واسع؟
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