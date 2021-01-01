وثقت الكاميرات لحظة قيام أنثى قرد تستمتع بارتداء نظارة شمسية تم إسقاطها عن طريق الخطأ في حظائرها في حديقة حيوانات إندونيسية.
وتوجهت أنثى القرد الكبيرة، التي كانت تحمل طفلها نحو النظارات الشمسية التى سقطت داخل حظيرتها في حديقة تامان سفاري في بوجور بإندونيسيا، وفقا لصحيفة" ديلى ميل" البريطانية.
كانت الزائرة أوليتا تيتسو تنظر إلى أنثى القرد عندما انزلقت نظارتها من أعلى رأسها وسقطت حظيرة القرد، قالت:"كنت أميل لألقي نظرة على بعض إنسان الغاب في الجزء السفلي من العلبة عندما سقطت نظارتي الشمسية عن رأسي، بعد دقيقتين، جاءت واحدة من القرود والتقطت النظارات ولعبت بها لمدة دقيقتين حتى توصلت كيفية ارتدائها".
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التعليقات على مشهد طريف لقرد يرتدى نظارة شمسية في حديقة حيوانات بإندونيسيا ..
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