

مشهد طريف لقرد يرتدى نظارة شمسية في حديقة حيوانات بإندونيسيا .. مشهد طريف لقرد يرتدى نظارة شمسية في حديقة حيوانات بإندونيسيا ..

وثقت الكاميرات لحظة قيام أنثى قرد تستمتع بارتداء نظارة شمسية تم إسقاطها عن طريق الخطأ في حظائرها في حديقة حيوانات إندونيسية.



وتوجهت أنثى القرد الكبيرة، التي كانت تحمل طفلها نحو النظارات الشمسية التى سقطت داخل حظيرتها في حديقة تامان سفاري في بوجور بإندونيسيا، وفقا لصحيفة" ديلى ميل" البريطانية.



كانت الزائرة أوليتا تيتسو تنظر إلى أنثى القرد عندما انزلقت نظارتها من أعلى رأسها وسقطت حظيرة القرد، قالت:"كنت أميل لألقي نظرة على بعض إنسان الغاب في الجزء السفلي من العلبة عندما سقطت نظارتي الشمسية عن رأسي، بعد دقيقتين، جاءت واحدة من القرود والتقطت النظارات ولعبت بها لمدة دقيقتين حتى توصلت كيفية ارتدائها".

في اللقطات، يمكن سماع السيدة تيتسو التى سقطت منها النظارة وهي تصرخ بينما التقط إنسان الغاب نظارتها، ثم قام القرد بوضعها في فمه ، مما دفع الزائرة إلى القول: "لا تأكلها".لكن لم يستغرق الأمر سوى لحظات قليلة من إنسان الغاب قبل أن تضع النظارات الشمسية على بداية أنفها.بعد أكثر من دقيقتين مع النظارات، قرر إنسان الغاب إعادة النظارات الشمسية وإلقائها خارج حظيرته.وتعجب المواطنين على مواقع التواصل الإجتماعى من كيفية معرفة القرد، كيفية ارتداء النظارة، كتب شخص:" أتعجب حقا أنها تعرف ما يجب فعله معها.. تخيفني نوعًا ما."وأضافت جيسيكا فيل: "أقسم أن الغوريلا وإنسان الغاب والقرود أذكياء بشكل لا يصدق، أنا متأكدة من أن لديهم أفكار معقدة مثلنا".







