

٦ أطعمة يجب الاستغناء عنها بعد سن الخمسين ٦ أطعمة يجب الاستغناء عنها بعد سن الخمسين

يخشى كثير من البشر التقدم في السن، فالمرأة تخاف من بلوغ الأربعين، والرجل يهاب الوصول إلى الخمسين، حتي أن كانوا دوما بجسم سليموربما نحيف، إلا أنهم يبدؤون في ملاحظة بعض تغييرات طفيفة، مثل زيادة في الوزن، أو فقدان للقوة، واحتمال بعض صرير في المفاصل، وهذا يدل علي تباطئ صحتهم الي الوراء بسبب عامل السن والتغذية الصحية المناسبة في هذه الفتره بالأخص .



وينصح خبراء التغذية بضرورة تناول أطعمة صحية ومفيدة بعد تخطي سن الخمسين، لكن في الوقت نفسه يحذر الخبراء من بعض الأغذية، التيتسبب العديد من الأمراض في هذا السن، لذلك هناك ٦ أطعمة يجب تجنب تناولها بعد بلوغ سن الخمسين،وفقًا لموقع "Everyday health".



الفطائر والمعجنات

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تحتوي الفطائر على عدد كبير من السعرات الحرارية، قد تصل إلى 190 سعرة حرارية أو أكثر، هذا بالإضافة إلى محتواها المرتفع من السكريات،التي تسبب الإصابة بالسمنة والسكري.الوجبات الدسمةمن الأطعمة التي يجب الامتناع عن تناولها عند التقدم في العمر، لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة، التي تتسبب في ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار بالدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.الشوكولاتة البيضاءمن الحلويات ذات القيمة الغذائية المنخفضة، فقطعة من الشوكولاتة البيضاء تحتوي على 230 سعرة حرارية، و16 جرامًا من الدهون، و20 جرامًا من السكر.وفي المقابل، تحتوي الشوكولاتة الداكنة على نسبة عالية من الكاكاو، وهو من مضادات الأكسدة التي تكافح الشوارد الحرة، مما يقلل من فرص الإصابة ببعض الأمراض، مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.الأطعمة المصنعةيدخل كل من الهوت دوغ والبرغر واللحوم المدخنة في قائمة الأطعمة الممنوعة على الأشخاص، الذين يزيد سنهم عن الخمسين عامًا، فهي تمد الجسم بمركبات كيميائية، كما إنها لا تحتوي على أي قيمة غذائية.وهي تحتوي على كمية كبيرة من الصوديوم، ما يؤدي إلى احتباس السوائل داخل الجسم، وبالتالي ارتفاع ضغط الدم .وتوصي جمعية القلب الأمريكية الأشخاص بالحفاظ على تناول الصوديوم بنسبة أقل من 1500 ملليغرام يوميا للحفاظ على مستوى صحي لضغطالدم.الجبن الأمريكييحتوي هذا النوع من الجبن على نسبة عالية من الزيوت النباتية والدهون المشبعة والأملاح والمواد الحافظة، هذا بالإضافة إلى سعراتها الحرارية العالية، فشريحة واحدة تحتوي على 281 سعرة و94 جرامًا من الدهون.البطاطا المقليةيجب تجنب تناول البطاطا المقلية المشبعة بالدهون غير الصحية، التي تؤثر سلبا على نسبة الكوليسترول في الدم.