ميدو يرشح خليفة فرجانى ساسي للزمالك



أحمد حسام ميدو أحمد حسام ميدو

أكد النجم أحمد حسام ميدو٬ أن محمد عبدالعاطي٬ لاعب خط وسط فريق وادى دجلة٬ مميز للغاية٬ موضحا بأنه أول من منحه الفرصة عندما كان يتولى تدريب الفريق الدجلاوي.



وقال ميدو فى تصريحات لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "محمد عبدالعاطي لاعب مميز ويستطيع أن يلعب فى الزمالك والأهلى لما يمتلكه من إمكانيات فنية وبدنية رائعة".



وأضاف: "أنصح الزمالك بالتعاقد مع أحمد سعيد لاعب وادى دجلة لأنه يستطيع خلال موسم أن يكون خليفة فرجاني ساسي بسبب امتلاكه مؤهلات فنية مميزة للغاية وشخصية داخل الملعب وخارجه".

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وعلى جانب أخر ، توصلت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، لاتفاق مع المغربى أشرف بن شرقى لتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة موسمين جديدين بخلاف الموسم المتبقي في عقده.وينتظر أن يعقد مسئولو اللجنة جلسة مع أشرف بن شرقى، لاعب الزمالك، بحضور كريم البلق، وكيل أعماله، عقب مواجهة غزل المحلة في المسابقة المحلية للاتفاق على جميع التفاصيل المالية الخاصة بالعقد الجديد حتى يتم الإعلان عنها رسميًا.وأبدى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، تمسكه بالإبقاء على أشرف بن شرقى لاعب الزمالك وهداف الفريق الأبيض ضمن صفوف الفريق، وسرعة الانتهاء من تمديد تعاقده لإضفاء المزيد من الاستقرار والحفاظ على القوام الأساسى وتفادى السيناريو الذى حدث مع فرجانى ساسى.من جانبه، نفى أشرف بن شرقى ما أثير مؤخراً بشأن طلبه الحصول على 3 ملايين يورو سنوياً مقابل تجديده تعاقده مع الزمالك وتزامن ذلك مع رسالة تحذير شديدة أطلقها الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون مضمونها عدم الاهتمام بأى عروض احترافية، مشدداً على استمرار جميع العناصر الأساسية فى قائمته الموسم المقبل.