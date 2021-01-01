الإفتاء توضح الحكم أداء الصلاة بملابس رياضية

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حكم الشرع في أداء الصلاة في ملابس الرياضة (التريننج).. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.



قال الدار في فتوى لها: لقد اشترط الشرع الشريف شروطًا لصحة الصلاة منها ستر العورة؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "المراد بالزينة في الآية الثياب في الصلاة"؛ ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ حَائِضٍ -أي بالغة- إِلا بِخِمَارٍ» رواه الترمذي.



وأضافت الدار: قد عَرَّف العلماء سترَ العورةِ للرجال المقصود في الصلاة بأنه ستر ما بين السرة والركبة بما يغطّي لون البشرة؛ فإن كان خفيفًا يُبيِّن لون الجلد من ورائه؛ فيُعْلَمُ بياضُهُ أو حمرتُهُ لم تجز الصلاة فيه؛ لأن الستر لا يحصل بذلك، وذهب العلماء إلى أن الثيابَ إذا كانت تسترُ لون البشرة ولكنها تصف الخلقة جازت الصلاة مع الكراهة.

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وعلى ما ذكر وما ورد في واقعة السؤال: إذا كان الحال كما ورد في السؤال فإن الصلاة في ثياب الرياضة -التريننج- تكون صحيحةً ما دام هذا الثوبُ الرياضي يسترُ العورةَ بأن كان ساترًا للونِ البشرة من السرة للركبة، وإنما يكره أن يكون واصفًا للعورة ضيقًا، ولكن هذا لا يؤثر في صحة الصلاة.حكم قراءة القران بملابس خفيفية.. سؤال ورد للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إنه يجوز قراءة القرآن على أي حال ، لا مشكلة فيه لو قرأت بارتداء ملابس خفيفية لا شيء فيه أيضا.هل تجوز قراءة القرآن بملابس خفيفة ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وذلك خلال فتوى مسجله له.حكم قراءة القرآن بملابس خفيفيةوأجاب "عبدالسميع" قائلًا: إن قراءة القرآن على كل حال جائزة فلا يشترط أن أكون مرتديا ملابسا محتشمة لأنه ليس من شروط صحة قراءة القرآن ستر العورة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال.حكم قراءة القران بملابس خفيفيةقال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية إنه يجوز قراءة القرآن بأي نوع من الملابس سواء خفيفة أو ثقيلة المهم أن تكون ساترة للعورة وخاصة " العورة المغلظة" لافتا إلى أن قراءة المرأة القرآن بشعرها أي بدون حجاب جائز ، وكذلك الرجل يجوز له قراءة القرآن بأي نوع من الملابس بشرط أن تكون ساترة للعورة أيضا .وأضاف عاشور خلال خدمة البث المباشر ردا على أسئلة المواطنين الواردة الى صفحة دار الإفتاء والأفضل والمستحب ان يكون الاحتشام في الملابس للرجل او المرأة لأن كلام الله عز وجل له قدسية خاصة .