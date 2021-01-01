

السعودية ووكالة الفضاء الأوروبية يبحثان التعاون فى مجالات التقنية والابتكار السعودية ووكالة الفضاء الأوروبية يبحثان التعاون فى مجالات التقنية والابتكار

بحث رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبدالله عامر السواحه، في العاصمة الفرنسية باريس اليوم، مع مدير عام وكالة الفضاء الأوروبية الدكتور جوزيف أشباخر، آفاق التعاون بين الجانبين في المجالات البحثية في قطاع الفضاء وتقنياته.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه تم أيضًا، خلال اللقاء مناقشة المقترحات الخاصة بتعزيز سبل التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات بينهما في مجالات التقنية والابتكار والفضاء.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جولة رئيس مجلس إدارة الهيئة التي شملت المؤسسات والشركات المعنية بقطاع الفضاء في بريطانيا وفرنسا، والتي تهدف لتعزيز جهود الهيئة في القطاع، والتعاون مع مختلف الجهات الدولية المختصة بالفضاء وتقنياته.



وفي سياق آخر.. عرض رائدا الفضاء الروسيان أوليغ نوفيتسكي وبافيل دوبروف، لأول مرة وحدة "ناووكا" مختبر متعدد المهام، التي كانت قد التحمت مع محطة الفضاء الدولية في 29 يوليو الماضي.

ونقلت وكالة الأباء الروسية (سبوتنيك) اليوم الأحد، فيديو تم نشره بواسطة رواد الفضاء الرس ويظهر فيه مدخل الوحدة وعدة غرف صغيرة تحتوي على كل ما يحتاجونه من مكان نوم وحمام ومكان عمل.

وأعرب رائد الفضاء نوفيتسكي عن أمله في أن يصبح العمل في محطة الفضاء الدولية بعد الالتحام مع (ناووكا) أكثر إثارة للاهتمام، مشيرا إلى أنه سيتم تجهيز الوحدة بـ16 محطة عمل لإجراء التجارب بالخارج و14 محطة داخلية، وأنه ستقوم (ناووكا) بتسليم حاويات المياه والدرابزين والمراوح والكابلات والبضائع الأخرى إلى محطة الفضاء الدولية.

وفي سياق آخر، ينضم إلى محطة الفضاء الدولية مختبرا جديدا، عندما تنقله مركبة الإطلاق، من طراز "بروتون-إم" إلى الموقع البشري، على بعد حوالي 400 كيلو متر فوق الأرض اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن تقلع المركبة من قاعدة إطلاق المركبات الفضائية "بايكونور" الروسية في كازاخستان.

وعلى متن المركبة، الوحدة المختبرية الروسية، ناوكا(ساينس)، التي كان من المفترض بالفعل أن يتم إطلاقها إلى الفضاء في عام 2007، وأدت المشكلات مرارًا إلى تأجيل عمليات الإطلاق، ومن المقرر أن تستغرق الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية ثمانية أيام.

وبوصفها وحدة متعددة الأغراض، فإن وحدة "ناوكا"، مخصصة في المقام الأول للبحث وستلتحم بالجزء الروسي من المحطة، طبقا لما أعلنته محطة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، مضيفة أنها ستكون أيضا وبعد التحامها بمحطة الفضاء الدولية، من المتوقع استكمال العديد من بعثات الفضاء الميدانية من قبل رواد الفضاء الروس.