مواصفات جهاز الكمبيوتر المحمول RedmiBook 15 Pro

اليوم وبدون أي مقدمات قامت شركة شاومي بإزاحة الستار رسميا عن جهاز الكمبيوتر المحمول RedmiBook 15 Pro مع مواصفات جيدة وسعر متوسط للغاية، حيث يأتي هذا اللابتوب الجديد مع الجيل الحادي عشر من معالجات Intel H‑series و512 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية وبطارية توفر استخداما لمدة 10 ساعات بشحنة واحدة، وفي هذا المقال الجديد سأعرض عليكم سعر ومواصفات جهاز الكمبيوتر المحمول RedmiBook 15 Pro.
مواصفات RedmiBook 15 Pro
يأتي هذا الجهاز الجديد مع هيكل من البولي كربونات يتميز بلمسة نهائية معدنية مصقولة وشاشة حجمها 15.6 بوصة وبدقة 1080 بكسل ويضم كذلك كاميرا ويب في الأعلى بدقة 720 بكسل مزودة بميكروفونات ستريو لإجراء مكالمات الفيديو الضرورية أثناء العمل والدراسة من المنزل بالإضافة إلى أن جهاز الكمبيوتر المحمول يضم بطارية بسعة 46 واط تعمل لمدة 10 ساعات بشحنة واحدة ويأتي مع شاحن بقوة 65 واط.
يتم تشغيل جهاز الكمبيوتر المحمول RedmiBook 15 Pro بالمعالج Intel i5-11300H المصنوع بتكنولوجيا 10 نانومتر والذي يدعم SuperFin مع TDP يصل إلى 35 واط، والمعالج يحتوي على 4 أنوية (8 خيوط) بتردد أساسي يبلغ 3.1 جيجا هرتز بالإضافة إلى أقصى تردد توربو يبلغ 4.4 جيجا هرتز، وبخصوص معالج الرسوميات GPU فيأتي من فئة Intel Xe مع 80 وحدة تنفيذ مما يوفر أداء أعلى قليلا من Nvidia MX330 وذلك وفقا لما كشفت عنه شركة Xiaomi.
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