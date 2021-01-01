

مواصفات جهاز الكمبيوتر المحمول RedmiBook 15 Pro مواصفات جهاز الكمبيوتر المحمول RedmiBook 15 Pro

اليوم وبدون أي مقدمات قامت شركة شاومي بإزاحة الستار رسميا عن جهاز الكمبيوتر المحمول RedmiBook 15 Pro مع مواصفات جيدة وسعر متوسط للغاية، حيث يأتي هذا اللابتوب الجديد مع الجيل الحادي عشر من معالجات Intel H‑series و512 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية وبطارية توفر استخداما لمدة 10 ساعات بشحنة واحدة، وفي هذا المقال الجديد سأعرض عليكم سعر ومواصفات جهاز الكمبيوتر المحمول RedmiBook 15 Pro.



مواصفات RedmiBook 15 Pro

يأتي هذا الجهاز الجديد مع هيكل من البولي كربونات يتميز بلمسة نهائية معدنية مصقولة وشاشة حجمها 15.6 بوصة وبدقة 1080 بكسل ويضم كذلك كاميرا ويب في الأعلى بدقة 720 بكسل مزودة بميكروفونات ستريو لإجراء مكالمات الفيديو الضرورية أثناء العمل والدراسة من المنزل بالإضافة إلى أن جهاز الكمبيوتر المحمول يضم بطارية بسعة 46 واط تعمل لمدة 10 ساعات بشحنة واحدة ويأتي مع شاحن بقوة 65 واط.



يتم تشغيل جهاز الكمبيوتر المحمول RedmiBook 15 Pro بالمعالج Intel i5-11300H المصنوع بتكنولوجيا 10 نانومتر والذي يدعم SuperFin مع TDP يصل إلى 35 واط، والمعالج يحتوي على 4 أنوية (8 خيوط) بتردد أساسي يبلغ 3.1 جيجا هرتز بالإضافة إلى أقصى تردد توربو يبلغ 4.4 جيجا هرتز، وبخصوص معالج الرسوميات GPU فيأتي من فئة Intel Xe مع 80 وحدة تنفيذ مما يوفر أداء أعلى قليلا من Nvidia MX330 وذلك وفقا لما كشفت عنه شركة Xiaomi.

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RedmiBook 15 Pro يضم كذلك ذاكرة عشوائية DDR4 (3200 ميجا هرتز) بسعة 8 جيجا رام مع ذاكرة تخزين NVMe SSD بسعة 512 جيجا بايت سريع بما يكفي لإجراء تمهيد كامل في أقل من 12 ثانية ووقت التشغيل أقل من ثانيتين وعلاوة على ذلك فإنه يضم مجموعة مناسبة من المنافذ وهي منفذ 2x USB‑A 3.2 Gen 1 ومنفذ HDMI بالحجم الكامل ومنفذ جيجا بت إيثرنت بالإضافة إلى منفذ USB‑A 2.0 وقارئ بطاقة SD ومنفذ لسماعات الأذن 3.5 ملم، ومع ذلك فإنه لا يضم منفذ USB Type C.جهاز الكمبيوتر المحمول يتوفر بنظام التشغيل Windows 10 Home المثبت مسبقا بجانب إصدار MS Office Home and Student (متوافق مع Windows 11) وهذا يعني أنه سيحصل على نظام التشغيل الجديد بمجرد أن يكون جاهزا، وأيضا تم تجهيز الكمبيوتر المحمول RedmiBook 15 Pro بشبكة Wi-Fi 5 (2x2) وBluetooth 5.0 كما أنه سيصل بشكل مسبق مع تطبيق Mi SmartShare مما يتيح لك إمكانية تبادل الملفات بسهولة من وإلى هاتفك الذكي.سعر جهاز الكمبيوتر المحمول RedmiBook 15 Proيبلغ سعر جهاز الكمبيوتر المحمول RedmiBook 15 Pro حوالي 675 دولارا أمريكيا، مع العلم أنه سيتوفر للشراء بشكل رسمي يوم 6 أغسطس في متاجر mi.com وFlipkart وMi Home.