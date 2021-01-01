Intel تستعرض أحدث حواسبها المتطورة

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Intel تستعرض أحدث حواسبها المتطورة

كشفت شركة Intel عن مواصفات أجهزة Beast Canyon الجديدة التي طورتها لتكون من بين أفضل الحواسب المخصصة لعشاق الألعاب الإلكترونية.

وتأتي الأجهزة الجديدة بهياكل صغيرة الحجم بأبعاد (357x189x120) ملم، وصممت هذه الهياكل لتأمين تهوية ممتازة للمعالج واللوحة الأم وجهزت بثلاث مراوح تبريد صغيرة.

وأتت الواجهة الأمامية لجسم هذه الحواسب بمنفذي USB 3.1 ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ SDXC لبطاقات الذاكرة، أما الواجهة الخلفية فزودت بـ 6 منافذ USB 3.1، ومنفذي Type c، ومنفذ للاتصال السلكي بشبكات الإنترنت.
ويضمن الأداء الممتاز لهذه الأجهزة ذواكر وصول عشوائي بسعات تصل إلى 64 غيغابايت، نوعين من المعالجات، معالجات Core i7-11700B ومعالجات Core i9-11900KB

وتحتوي معالجات Core i9-11900KB في هذه الحواسب على نواتين يصل ترددهما إلى 5 غيغاهيرتز، و6 أنوية يمكن أن يصل ترددها إلى 4.7 غيغاهيرتز، فضلا عن أن هذه المعالجات تعمل مع معالجات رسوميات GeForce RTX 3060 عالية الأداء.

المصدر: روسيا اليوم

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