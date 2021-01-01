أعلن ألكسندر تروخيموفسكي، كبير خبراء قسم فيزياء الكواكب في معهد بحوث الفضاء، أن خطط ماسك بشأن تزويد الصواريخ بالميثان مباشرة من الغلاف الجوي للمريخ غير عملية.
ويشير تروخيموفسكي، إلى أن الأجهزة المثبتة على العربة Trace Gas Orbiter الروسية-الأوروبية، التي تعمل على سطح الكوكب الأحمر ضمن بعثة ExoMars-2016 لم تكتشف خلال ثلاث سنوات أي أثر لغاز الميثان في الغلاف الجوي للكوكب. أي أنها تدحض بيانات المركبة المدارية الأمريكيةAmerican Mars Express و Curiosity rover ، التي سجلت في وقت سابق معلومات متناقضة عن وجود غاز الميثان في الغلاف الجوي للمريخ. بالطبع وجود الميثان على سطح المريخ أمر بالغ الأهمية لخطط إيلون ماسك الخاصة بإرسال الناس إلى الكوكب الأحمر، التي تفترض تزويد محركات الصواريخ لرحلة العودة بالوقود من الغلاف الجوي للمريخ. ومن أجل ذلك، ابتكرت سبيس إكس محركات رابتور التي تعمل بالميثان.
ويقول العالم الروسي، "حتى إذا اعتمدنا على بيانات المركبة الأمريكية التي تشير إلى وجود الميثان في الغلاف الجوي للمريخ، فإن نسبة الغاز ضئيلة 0.5 جزء من المليار من وحدة الحجم. وبالنظر إلى أن الغلاف الجوي للمريخ مخلخل، فلا يمكن تحقيق هذه الفكرة أبدا".
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التعليقات على عالم روسي: أحلام ماسك في المريخ لن تتحقق
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