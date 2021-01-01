سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية بعض مواصفات هاتف iQOO 8 المتين الذي سيظهر في الأسواق قريبا.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الذي سيعلن عنه رسميا في 17 أغسطس الجاري سيأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بإطارات وطبقات خاصة تجعله مضادا للصدمات، كما ستغطى شاشته بطبقة خاصة من الزجاج الذي سيحمها من الخدوش والكسر.
وسيحصل الهاتف على شاشة LPTO AMOLED من صنع سامسونغ، مصنفة من بين أفضل شاشات الهواتف حاليا، دقة عرضها (3200/1400) بيكسل، وترددها يصل إلى 144 هيرتزا.
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التعليقات على الكشف عن مواصفات هاتف iQOO المنتظر
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