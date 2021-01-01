الكشف عن مواصفات هاتف iQOO المنتظر

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الكشف عن مواصفات هاتف iQOO المنتظر

سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية بعض مواصفات هاتف iQOO 8 المتين الذي سيظهر في الأسواق قريبا.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الذي سيعلن عنه رسميا في 17 أغسطس الجاري سيأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بإطارات وطبقات خاصة تجعله مضادا للصدمات، كما ستغطى شاشته بطبقة خاصة من الزجاج الذي سيحمها من الخدوش والكسر.

وسيحصل الهاتف على شاشة LPTO AMOLED من صنع سامسونغ، مصنفة من بين أفضل شاشات الهواتف حاليا، دقة عرضها (3200/1400) بيكسل، وترددها يصل إلى 144 هيرتزا.

وسيكون هذا الجهاز قادرا على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية بفضل معالج +Snapdragon 888، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت.

وستزوده الشركة المصنعة بماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

المصدر: روسيا اليوم

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