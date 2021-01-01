

مواصفات وأسعار هاتف Infinix Smart 5A مواصفات وأسعار هاتف Infinix Smart 5A

في خطوة غير متوقعة، أعلنت شركة إنفينيكس عن أحدث هواتفها الذكية من الفئة الاقتصادية تحت مسمى Infinix Smart 5A مع مواصفات جيدة للغاية حيث يضم كاميراتين في الخلف وبطارية بسعة 5000 ملي أمبير ومعالجا مقبولا في هذه الفئة السعرية، ومواصفات أخرى جيدة سأعرضها عليكم الآن حيث سأوضح لكم المواصفات والأسعار الرسمية للهاتف Infinix Smart 5A.



مواصفات إنفينيكس سمارت 5A

هاتف Infinix الجديد يتوفر مع شاشة IPS LCD بحجم 6.52 بوصة وبدقة 1560×720 بكسل وبجودة HD+، وتحتوي على ثقب في الأعلى بشكل النوتش لاحتواء الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يضم كاميراتين في الخلف بدقة 8 ميجا بكسل للكاميرا الرئيسية وبدقة 2 ميجا بكسل للكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق بجانب فلاش LED، مع العلم أن الكاميرا الخلفية تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.



يتم تشغيل Infinix Smart 5A بمعالج ثماني النواة من فئة MediaTek Helio A20 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر وبمعالج رسوميات من فئة PowerVR GE8300 بالإضافة إلى أنه يعمل بنظام Android 11 Go edition ويتوفر مع ذاكرة داخلية بسعة 32 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجا رام.

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بطارية هذا الهاتف تأتي بسعة 5000 ملي أمبير، لا تدعم الشحن السريع ولكن علبة الشراء تتضمن شاحنا عاديا بقوة 10 واط، وبخصوص المميزات الأخرى فتتمثل في مستشعر لبصمات الأصابع مثبت على الخلف وخاصية Face Unlock فتح الهاتف عن طريق الوجه كما أن الهاتف إنفينيكس سمارت 5A يحتوي على منفذ مخصص لاحتواء الكارت الميموري MicroSD من أجل زيادة المساحة التخزينية، ويدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت والراديو FM.سعر الهاتف Infinix Smart 5Aالهاتف Infinix Smart 5A سيتوفر للشراء بشكل رسمي ابتداء من يوم 9 أغسطس بسعر 87 دولارا أمريكيا، وذلك بألوان الأسود والأزرق والأخضر.