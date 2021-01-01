في خطوة غير متوقعة، أعلنت شركة إنفينيكس عن أحدث هواتفها الذكية من الفئة الاقتصادية تحت مسمى Infinix Smart 5A مع مواصفات جيدة للغاية حيث يضم كاميراتين في الخلف وبطارية بسعة 5000 ملي أمبير ومعالجا مقبولا في هذه الفئة السعرية، ومواصفات أخرى جيدة سأعرضها عليكم الآن حيث سأوضح لكم المواصفات والأسعار الرسمية للهاتف Infinix Smart 5A.
مواصفات إنفينيكس سمارت 5A
هاتف Infinix الجديد يتوفر مع شاشة IPS LCD بحجم 6.52 بوصة وبدقة 1560×720 بكسل وبجودة HD+، وتحتوي على ثقب في الأعلى بشكل النوتش لاحتواء الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يضم كاميراتين في الخلف بدقة 8 ميجا بكسل للكاميرا الرئيسية وبدقة 2 ميجا بكسل للكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق بجانب فلاش LED، مع العلم أن الكاميرا الخلفية تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.
يتم تشغيل Infinix Smart 5A بمعالج ثماني النواة من فئة MediaTek Helio A20 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر وبمعالج رسوميات من فئة PowerVR GE8300 بالإضافة إلى أنه يعمل بنظام Android 11 Go edition ويتوفر مع ذاكرة داخلية بسعة 32 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجا رام.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مواصفات وأسعار هاتف Infinix Smart 5A
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق