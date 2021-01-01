

«إكسبريس» قطار سويسرا البانورامى.. تجربة سياحية فريدة «إكسبريس» قطار سويسرا البانورامى.. تجربة سياحية فريدة

هل حلمت يوما برحلة فوق السحاب دون طائرة؟

فى سويسرا يمكنك ذلك عن طريق القطار الزجاجى الذى يأخذك فى رحلة خلابة ترى فيها كل معالم سويسرا السياحية وستمر فوق جبال الألب الشاهقة لتستمع بمناظر خلابة وأنت على متن هذا القطار الفريد.

يتميز هذا القطار الزجاجى الذى يُعرف بإسم «Glacier Express Train» بأن كل عرباته تتمتع بجانبين من النوافذ الزجاجية الضخمة لمنظر بانورامى أخاذ، وعلى الرغم أننا اعتدنا أن كلمة اكسبريس تعنى السرعة إلا أن هذا القطار يأتى مخالفا للتوقعات فهو يعتبر أبطأ قطار فى العالم، فهو يتحرك ببطء شديد حتى يتسنى لراكبيه مشاهدة المعالم السياحية التى يمر بها بكل سلاسة ومتعة وتبلغ سرعته 24 ميل فى الساعة.



تحتوى المعالم السياحية لسويسرا خلال جولة القطار على 92 نفق و291 جسر ويمر فوق جبال الألب السويسرية وتستمر الرحلة لمدة 8 ساعات وتبلغ مسافتها 291 كيلومتر - 186 ميل- وسط المناظر الخلابة ويتم تقديم جهاز لوحى لكل راكب يقوم بعرض كل منطقة يمر بها القطار وقت سيره وشرح معالمها السياحية حيث تنطلق الرحلة من قرية Zermatt ثم يمر على وادى Matterhorn حيث يسير القطار على جسر بارتفاع 15.000 قدم وسط السحب ويقع أدناه جداول الأنهار والمروج الخضراء وخلال ذلك يتم تقديم أشهى الأطباق وأشهر الحلويات التى تحتوى على أفخم أنواع الشوكولاتة السويسرية لتنتهى الرحلة بمنتجع التزلج على الجليد بقرية St. Moritz.



بدأ تاريخ هذا القطار البانورامى الفريد Glacier Express فى عام 1930 ليمضى 91 عامًا على رحلاته الخلابة فى كل أوقات السنة وحافظت الحكومة السويسرية على شكله التقليدى مع تطويره الدائم ويميزه الزجاج البانورامى غاية فى النقاء والصلابة ويحتوى على 7 عربات تتضمن درجة ممتازة، درجة أولى فاخرة، درجة أولى ودرجة ثانية ومطعم،وتحتوى العربات على 20 مقعد فى الدرجة الممتازة و30 مقعد فى الدرجة الأولى الفاخرة و36 مقعد فى الدرجة الأولى وتنقسم إلى جزئين الأول 4 مقاعد حول مائدة والجزء الآخر مقعدين تتوسطهم مائدة.

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أما فى الدرجة الثانية فتحتوى العربة على 48 مقعد تنقسم إلى 4 مقاعد تتوسطهم مائدة ويبلغ عدد الركاب 182 راكب فى الرحلة الواحدة فى فصل الشتاء ولكن يزداد عدد الركاب إلى 210 فى فصلى الربيع والصيف وبالطبع مع هذا العدد الهائل قد لا يسع المطعم،لذا يجب الحجز المسبق ولكن يمكنك طلب وجبات من النادل الذى يقدمها لك فى مكانك،كما يوجد اختياريا إحضار وجباتك الخاصة إلى القطار، ويمكنك سماع المقطع الخاص بالإرشادات داخل القطار وعن الأماكن السياحية بالعديد من اللغات مثل الإنجليزية، الألمانية، الصينية، الفرنسية، اليابانية والإيطالية وتتفاوت أسعار التذاكر حسب أختيارك للخدمات المقدمة، ويعتبر Glacier Express أشهر تجربة سياحية فى سويسرا بسبب تفرده وشهرته الرائعة.