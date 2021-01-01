

«الكهربائية» تدخل مرحلة الجد «الكهربائية» تدخل مرحلة الجد

تحركات جريئة تعقبها خطوات سريعة».. كلمات ليست بشعارات وإنما حقيقة واقعة فى عدد من الملفات بتوجيهات من القيادة السياسية وتنفيذ من الأجهزة المعنية بالمحافظات.. التوجه نحو دعم الطاقة النظيفة والتوسع فى السيارات الكهربائية كان أحد هذه التحركات لتشجيع المواطنين على امتلاك هذه السيارات صديقة البيئة.



وتسعى الدولة ممثلة فى وزارة قطاع الأعمال العام وغيرها من الوزارات لإحياء صناعة السيارات وإنتاج أول سيارة كهربائية بأيد مصرية بشركة النصر العريقة إضافة إلى زيادة نسب المكون المحلى والصناعات المغذية، وبين الوقت والآخر تشهد أروقة وزارة التنمية المحلية اجتماعات دورية مكثفة بين الوزير اللواء محمود شعراوى والمحافظين لاتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء محطات الشحن لهذه النوعية من السيارات.



وفى أول خطوة تنفيذية على أرض الواقع، قامت وزارة التنمية المحلية بتشكيل لجنة مشتركة من المسئولين المعنيين بملف السيارات الكهربائية، وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن ملف توطين صناعة السيارات من الملفات الهامة التى تتطلب تكاتف بين الوزارات والشركات المعنية بتنفيذ المشروع القومى، وإزالة وتذليل العقبات أو التحديات.

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وأكد اللواء محمود شعراوى، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من الوزراء المعنيين وأعقبها تشكيل مجموعات فرعية منبثقة عن عمل اللجنة الرئيسة، وتم الاتفاق على البدء فى ٤ محافظات لإنشاء محطات الشحن الكهربائية وهى «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية والقليوبية»، وتم توجيه محافظيها بحصر الأماكن الخاصة المقترحة داخل تلك المحافظات والتى تتضمن «الجراچات العامة، ومواقف السيارات الأجرة والمولات التجارية»، وتقديم تقرير شامل تمهيدًا لرفعه لمجلس الوزراء لبدء أعمال تنفيذ المحطات. وأشار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى أن هناك خطة تسعى أجهزة المحافظات تنفيذها حاليًا تتمثل فى التوسع فى إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية بالطرق والشوارع الرئيسية وبالطرق والمحاور السريعة بين المحافظات لتحفيز وتشجيع المواطن على شراء السيارات الكهربائية، ومنع التكدسات والانتظار أثناء عملية الشحن.وعن تفاصيل الاجتماع الأخير الذى شاركت فيه قيادات وزارتى التنمية المحلية وقطاع الأعمال العام والشركة القابضة للصناعات المعدنية، وشركة النصر للسيارات، كشف مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية، إنه تم الاتفاق على خطة يتم تنفيذها خلال ٣ سنوات قادمة، أولها بدء تنفيذ البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائية، وثانيا إنشاء حوالى ٣ آلاف وحدة شحن، وأخيرًا مخاطبة وزارة الكهرباء لتحديد رسوم شحن السيارات بأسعار تنافسية للكهرباء. وكشف المصدر المسئول بوزارة التنمية المحلية، أن إحدى الشركات الكبرى فى مجال شحن السيارات الكهربائية تُشارك فى تنفيذ خطة إنشاء المحطات الجديدة، من خلال ٣ أنواع للمحطات المتنوعة، أولها تستهدف شحن سيارتين فى وقت واحد، والثانية مزودة بخاصية ٥ شواحن، والأخيرة تعتبر أكبر المحطات التى يتم تنفيذها تسمح بشحن ٦ سيارات، وهذه المحطة الأخيرة تعتبر الأكبر فى الشرق الأوسط.وأشار المصدر المسئول إلى أن الشركة نجحت فى الانتهاء من تنفيذ ٤٤ محطة شحن على مستوى محافظات الجمهورية، وجارى الانتهاء من تنفيذ ١٠٠ محطة جديدة خلال العام الحالى ٢٠٢١.