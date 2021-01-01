

تويوتا تطلق إصدار ECOVan من ياريس في أوروبا تويوتا تطلق إصدار ECOVan من ياريس في أوروبا

يبدو أن تويوتا ترى في اسم ياريس مرادفًا للنجاح، فقد استعملته على إصدارات متعددة بجانب السيارة الأصلية، من بينها ياريس كروس وياريس GR الشهيرة، والآن تضيف إلى المجموعة سيارة جديدة تحمل اسم ياريس ECOVan.



تكمن التغييرات في ياريس الجديدة في المقصورة، حيث تم حذف المقاعد الخلفية، وبدلاً من ذلك، يتم تثبيت أرضية خشبية مرتفعة مع حصيرة مطاطية، جنبًا إلى جنب مع مقسم مقصورة البضائع وخطافات ربط لمهام نقل البضائع.



قالت تويوتا إن ياريس ECOVan يمكنها حمل ما يصل إلى 720 لترًا من البضائع طالما أنها تزن أقل من 430 كيلوجرامًا، وهذه الأرقام أفضل بكثير من مساحة التخزين الافتراضية البالغة 286 لترًا للإصدار غير ECOVan.

في الخارج، تظل Yaris ECOVan hatchback الصغيرة متطابقة مع الإصدار القياسي، على الرغم من أن تويوتا تضيف خيارًا لإضافة نافذة خلفية مغطاة بالفينيل في حالة رغبة المشتري في إضافة علامة تجارية للشركة.تحت غطاء المحرك، تأتي Yaris ECOVan بنظام هجين، يتكون من محرك بنزين بثلاث أسطوانات سعة 1.5 لتر، ومحرك كهربائي، وبطارية صغيرة، بإجمالي إنتاج يبلغ 116 حصانًا و141 نيوتن متر من عزم الدوران. ونظرًا إلى أنها هجينة، فإنها تتميز بمعدل استهلاك وقود WLTP يبلغ 4.3 لتر لكل 100 كيلومتر.تتوافر Toyota Yaris ECOVan في فئتين، Business Plus وActive Tech، مع معدات مختلفة. ومع ذلك، يأتي كلا النوعين بشكل قياسي مع Toyota Safety Sense، والتحكم في المناخ، وأجهزة استشعار المطر، وسبائك 15 بوصة، وشعاع تلقائي عالي، ونظام معلومات ترفيهي مقاس 7.0 بوصات مع أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.في الوقت الحالي، تتوافر Yaris ECOVan في إسبانيا فقط، ولكن من المحتمل أن تقدم تويوتا شاحنة نقل البضائع الصغيرة إلى بقية أوروبا.



