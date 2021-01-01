المربع نت – كشفت موديليستا عن ثاني إصدار معدل لها لتويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة بتركيز على القطع الخارجية الديناميكية، مع العلم أن التعديلات لا تؤثر على الأداء الديناميكي للسيارة بل غرضها جمالي بشكل رئيسي.
وتشمل التغييرات مصدات معدلة، وأنابيب عادم ثنائية رياضية جديدة وجناح مميز على السقف وجنوط 21 إنش حصرية ضمن تغييرات أخرى.
التعديلات الداخلية محدودة جداً وتقتصر على بعض الزخرفات المعدنية للأبواب وعدة مصابيح LED داخلية إضافية لتحسين الإضاءة المحيطية، ومن المتوقع أن تصدر الشركة مجموعة إصدارات وتعديلات جديدة في الأعوام القادمة.
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التعليقات على تويوتا لاندكروزر 2022 تحصل على تعديلات جديدة من موديليستا
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