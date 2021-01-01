تويوتا تلغي موديل أفالون في أمريكا رسمياً

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تويوتا تلغي موديل أفالون في أمريكا رسمياً

المربع نت – أكدت تويوتا رسمياً على إيقاف موديل أفالون في الولايات المتحدة مع استمرار معاناة فئة السيدان في السوق الأمريكي على حساب الكروس أوفر والـ SUV والبيك أب.

وقد أعلمت تويوتا مورديها بإيقاف إنتاج أفالون في مصنع الشركة بولاية كنتاكي الأمريكية بعد موديل 2022، وقد انتشر الأمر في وسائل الإعلام ما دفع تويوتا لتأكيده في بيان رسمي.

كما وضحت تويوتا أن إنتاج أفالون مستمر في الصين في مصنع Tianjin للسوق الصيني بشكل رئيسي.

ولا غرابة في هذا القرار مع تراجع مبيعات أفالون في الأعوام الأخيرة.. حيث سجلت تويوتا 27,767 نسخة مباعة فقط لأفالون في 2019 بتراجع 16.3% من مبيعات 2018، مع ازدياد الوضع سوءاً في 2020 ووصول المبيعات إلى 18,421 نسخة فقط.

صورة الخبر: تويوتا تلغي موديل أفالون في أمريكا رسمياً

المصدر: المربع نت

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