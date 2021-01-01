المربع نت – أكدت تويوتا رسمياً على إيقاف موديل أفالون في الولايات المتحدة مع استمرار معاناة فئة السيدان في السوق الأمريكي على حساب الكروس أوفر والـ SUV والبيك أب.
وقد أعلمت تويوتا مورديها بإيقاف إنتاج أفالون في مصنع الشركة بولاية كنتاكي الأمريكية بعد موديل 2022، وقد انتشر الأمر في وسائل الإعلام ما دفع تويوتا لتأكيده في بيان رسمي.
كما وضحت تويوتا أن إنتاج أفالون مستمر في الصين في مصنع Tianjin للسوق الصيني بشكل رئيسي.
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التعليقات على تويوتا تلغي موديل أفالون في أمريكا رسمياً
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