أصدرت شركة ريلمي الصينية أول شاحن لاسلكي لهواتف أندرويد يسمى MagDart والذي يعتبر مقابلا لشحن MagSafe الذي تم إصداره مع هواتف آيفون 12 العام الماضي.
وبحسب موقع Engadget فإن شاحن MagDart اللاسلكي والمقابل لشحن MagSafe المغناطيسي، سيكون بقوة شحن كبيرة حوال 50 واط ، وهي كافية لشحن الهاتف بنسبة 80 % في أقل من نصف ساعة.
ولا يعتبر شاحن ريلمي اللاسلكي MagDart الأول من نوعه لهواتف أندرويد على الإطلاق، ولكنه الأول بهذه القدرة من الكفاءة .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على ريلمي تصدر أول "MagSafe" لهواتف أندرويد
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق