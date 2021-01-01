

ريلمي تصدر أول "MagSafe" لهواتف أندرويد ريلمي تصدر أول "MagSafe" لهواتف أندرويد

أصدرت شركة ريلمي الصينية أول شاحن لاسلكي لهواتف أندرويد يسمى MagDart والذي يعتبر مقابلا لشحن MagSafe الذي تم إصداره مع هواتف آيفون 12 العام الماضي.



وبحسب موقع Engadget فإن شاحن MagDart اللاسلكي والمقابل لشحن MagSafe المغناطيسي، سيكون بقوة شحن كبيرة حوال 50 واط ، وهي كافية لشحن الهاتف بنسبة 80 % في أقل من نصف ساعة.



ولا يعتبر شاحن ريلمي اللاسلكي MagDart الأول من نوعه لهواتف أندرويد على الإطلاق، ولكنه الأول بهذه القدرة من الكفاءة .

حيث يبلغ شاحن MagDart اللاسلكي من ريلمي حوالي 50 واط بدلاً من الشاحن الآخر 15 واط فقط، وبالتالي يعتبر شاحن ريلمي الجديد هو الأول منه فيما يتعلق بقدرة الشحن.وتقول ريلمي أن شاحن MagDart اللاسلكي يستطيع أن ينافس شاحنها السلكي SuperDart بقوة 50 واط، حيث يمكنه شحن بطارية تبلغ 4500 مللي أمبير داخل Realme Flash ، من صفر إلى 100 % في أقل من ساعة.ويعد الجانب السلبي لشاحن MagDart بقدرة 50 واط هو ضخامته ، لكن ريلمي ستوفر أيضًا لوحة شحن MagDart نحيفة بقدرة 15 واط وأرق قليلاً من شاحن MagSafe من آبل.



