قتل شخصان وأصيب العشرات، في حادث تصادم بين قطارين ببلدة ميلافتشي غربي تشيكيا، الأربعاء.
وأضافت: "تم الإبلاغ عن عشرات الجرحى في مكان الحادث. نساعد في إجلاء الركاب".
وصرحت سكك حديد تشيكيا بأن القطارين أحدهما دولي فائق السرعة يربط مدينة بيلزن التشيكية الغربية بمدينة ميونيخ الألمانية، وقطار ركاب آخر محلي.
وقالت وكالة أنباء محلية إن نحو 50 راكبا ربما يكونوا قد أصيبوا، نقلا عن رجال الإطفاء.
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التعليقات على فيديو : تصادم مروع بين قطارين في تشيكيا يخلف العديد من القتلي والضحايا
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