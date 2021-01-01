

تويتر يلغي خاصية التغريدات القابلة للاختفاء تويتر يلغي خاصية التغريدات القابلة للاختفاء

قامت شركة تويتر Twitter، بإلغاء ميزة القصص المؤقتة المعروفة باسم Fleets، والتي تم إطلاقها لأول مرة في شهر نوفمبر 2020.



وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني، كانت شركة تويتر قد بدأت في اختبار ميزة التغريدات المؤقتة Fleets، في شهر مارس من العام الماضي، من أجل جذب بعض الأشخاص الذين يترددون في تجميع أفكارهم ونشرها ضمن التنسيق شبه الدائم على المنصة، من خلال مشاركة محتوى مختفي من نوع "الضغط المنخفض".



وتحتوي العديد من المنصات الاجتماعية الرئيسية على شكل من أشكال المحتوى المختفي، لذلك من المنطقي أن يقوم تويتر بتجربة أشياء من هذا القبيل أيضا، ولكن بعد ثمانية أشهر مباشرة من طرحها، قررت الشركة الأمريكية أزالت الميزة.

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وعلى غرار قصص موقع إنستجرام، ظهرت خاصية Fleets، أعلى الجزء العلوي من المخطط الزمني في صف من فقاعات تشبه القصص، ضمن مساحة خصصتها الشركة له.ولكن مع قرار قتل ميزة التغريدات المختفية، سيتم استبدال القسم المخصص لها بـ خاصية غرف الدردشة الصوتية المسماة Spaces، التي تشبه تطبيق كلوب هوس Clubhouse، ضمن المساحة ذاتها في تطبيق تويتر.تغريدات مؤقتة تختفى بعد 24 ساعةوكانت خاصية Fleets، التي تمت إزالتها من تطبيق تويتر أمس الثلاثاء، تتيح للمستخدمين بمشاركة التغريدات والصور ضمن الجزء العلوي تختفي بعد مدة زمنية محددة، ولن تظهر التغريدات المختفية ضمن نتائج البحث، وكان يمكن لأي شخص رؤية التغريدات الخاصة بالآخرين، حتى وإن لم يكن من ضمن قائمة المتابعين والتي تختفي من حسابهم بعد مرور 24 ساعة.ويأتي قرار إزالة خاصية Fleets، بعد 8 أشهر فقط من طرحها، كاعتراف رسمي من “تويتر” بأن الميزة لم تحقق النجاح الذي تتوقعه الشركة، ولم تحظى بتفاعل المستخدمين على غرار قصص سناب شات.وأوضح إيليا براون، رئيس المنتجات والعلامات التجارية وإعلانات الفيديو في تويتر، في تعليقه على قرار الشركة لإزالة الميزة: “ كنا قد صممنا خاصية Fleets كطريقة خفيفة وسريعة يمكن للمستخدمين مشاركة أفكارهم العابرة من خلالها، وكنا نأمل أن تساعد المزيد من الأشخاص على الشعور بالراحة عند الانضمام إلى المحادثة على تويتر، ولكن منذ أن طرحناها للجميع ، لم نشهد زيادة في عدد الأشخاص الجدد الذين ينضمون إلى المحادثة كما كنا نأمل”.