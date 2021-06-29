

أسعار الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم أسعار الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

سيطر الاستقرار على أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في معظم البنوك العاملة في مصر، خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 4 أغسطس 2021.



سعر الدولار اليوم

ففي البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقر سعر الدولار ليسجل 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، ارتفع الدولار واحد قرش ليسجل 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنوك الخاصة

وفي البنوك الخاصة، استقر أيضا سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول واتش اس بي سي، وبلوم مصر، ليسجل 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع، وفي التجاري وفا بنك، سجل الدولار هدوءا ليبلغ 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار، 15.64جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

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