

أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الأربعاء أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الأربعاء

يرصد اليوم السابع أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 4-8-2021 اسعار الخضروات في سوق العبور للجملة، تراوحت أسعار الطماطم بين 1.5-2.5 جنيها للكيلو، وأسعار الملوخية تتراوح بين 2-3 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، بينما تراوح سعر الخيار البلدى يتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 3-6 جنيهات للكيلو.



وسجلت البطاطس 2.5-5.5 جنيهات، والبامية بين 5-9 جنيها للكيلو، الفاصوليا بين 7-18 جنيها للكيلو، الكوسة بين 2.5-6 جنيهات، الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، تراوح سعر الفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر بين 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر بين 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس بين 3-6 جنيهات للكيلو.