

ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات الأربعاء 4 أغسطس ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات الأربعاء 4 أغسطس

ارتفعت كافة مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء مدفوعة بشراء العرب، ومالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع.



وارتفع مؤشر "EGX 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 10733 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 2752 نقطة، وصعد مؤشر "EGX 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 3735 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 3111 نقطة.



وصعد مؤشر "EGX 50" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 2338 نقطة، وقفز مؤشر "EGX 30محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 13177 نقطة، وزاد مؤشر "EGX 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 4187 نقطة.

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وأعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على 27 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.