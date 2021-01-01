

٥ عادات قاتلة تفعلها في الحمام ٥ عادات قاتلة تفعلها في الحمام

يتخيل بعض الأشخاص أنهم يحافظون على نظافتهم العامة والشخصية على مدار اليوم، ولكنهم يقعون في فخ الجراثيم القاتلة والتي تنتقل لهم في صورة عاداتهم الخاطئة عند استخدام "الحمام".



استعمال ليفة استحمام مكشوفة:



ترك ليفة الاستحمام مكشوفة في الحمام بعد الانتهاء من الدش، يجعلها بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا. وفي كل مرة تترك الليفة في الحمام، تنمو البكتيريا عليها وبالتالي، تعرض جسمك لخطر محقق عند الاستخدام التالي لليفة.

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ما يتوجب فعله:١ - غسل الليفة بعد الاستحمام بها وإخراجها من الحمام لتجف في الهواء.٢ - عدم ترك الليفة في الحمام نهائيا ودخولها فقط أثناء الاستحمام.٣ - استبدال ليفة الاستحمام بانتظام.٢ - استعمال فرشاة أسنان بدون غطاء:نفس الخطر السابق عند ترك ليفة الاستحمام مكشوفة ينطبق على فرشاة الأسنان، لكن الأخطر هنا، أنك ستنقل البكتيريا بشكل مباشر إلى داخل جسمك عن طريق الفم عند استعمال فرشاة أسنان مكشوفة.ما يتوجب فعله:اختر مكانا محميا بعيدا عن الحمام لحفظ فرشاة الأسنان.استبدل فرشاة أسنانك كل 3 شهور.٣ - الذهاب إلى الحمام بالهاتف:90٪ من الأشخاص يقومون باصطحاب الهاتف معهم إلى الحمام. صحيح أنك تقوم بغسل يدك بعد الانتهاء، لكنك لا تنظف هاتفك قبل الخروج من الحمام. وربما تحمل الهاتف بعد ذلك إلى سفرة الطعام أو مكتب العمل وكأن شيئا لم يكن.ما يتوجب فعله:لا تصطحت الهاتف المحمول معك أثناء الدخول إلى الحمام.٤ - الجرائد والكتب:الجلوس لوقت طويل على الحمام، عادة مضرة بالصحة لأنها تزيد الضغط على الأوردة وتؤدي إلى تكون البواسير التي قد تنزف في وقت ما مستقبلا. لذلك اصطحاب الكتب والجرائد وكذلك الهاتف المحمول لتضييع الوقت في الحمام، يعرضك للجلوس لوقت طويل.ما يجب فعله:لا تأخذ معك أية أجهزة أو كتب إلى الحمام، حتى لا تغفل عن مرور الوقت.٥ - زر السيفون وغطاء الحمام:عند الضغط على زر السيفون لشطف الحمام والغطاء مفتوح، يختلط رذاذ الماء مع الجزيئات الصغيرة للبراز والبول وينشرها في الجو. وهو ما يسمح للجراثيم بالانتقال إلى منشفتك وحوض الاستحمام وحتى فرشاة الأسنان.ما يتوجب فعله:غلق غطاء الحمام قبل ضغط الزر وسكب الماء.