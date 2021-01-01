قام شاب بريطاني، بالوقوف عند تقاطع طريق قريب من مسكنه بمدينة جريمسبي في شرق إنجلترا، في انتظار فتاة مجهولة يقول إنه وقع في حبها من مجرد نظرة عند إشارة المرور.
وقال الشاب الرومانسي، مارتن بيكر (41 عاماً)، أن عيني الفتاة جذبته سريعاً عبر نظرة لم تدم سوى لحظة خاطفة، وبعدها تحرك كل منهما بسيارته في الطريق.
وأكد مارتن لموقع «هال ديلي ميل» إنه لا يعرف عن الفتاة سوى سيارتها الزرقاء من نوع (BMW)، ويأمل أن يلتقيها مرة أخرى ليتأكد أن شعور الحب من أول نظرة لم يكن مجرد وهم في مخيلته.
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التعليقات على على أمل الصدفة.. شاب يبحث عن فتاة أحلامه في إشارة مرور
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