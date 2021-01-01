على أمل الصدفة.. شاب يبحث عن فتاة أحلامه في إشارة مرور

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على أمل الصدفة.. شاب يبحث عن فتاة أحلامه في إشارة مرور

قام شاب بريطاني، بالوقوف عند تقاطع طريق قريب من مسكنه بمدينة جريمسبي في شرق إنجلترا، في انتظار فتاة مجهولة يقول إنه وقع في حبها من مجرد نظرة عند إشارة المرور.

وقال الشاب الرومانسي، مارتن بيكر (41 عاماً)، أن عيني الفتاة جذبته سريعاً عبر نظرة لم تدم سوى لحظة خاطفة، وبعدها تحرك كل منهما بسيارته في الطريق.

وأكد مارتن لموقع «هال ديلي ميل» إنه لا يعرف عن الفتاة سوى سيارتها الزرقاء من نوع (BMW)، ويأمل أن يلتقيها مرة أخرى ليتأكد أن شعور الحب من أول نظرة لم يكن مجرد وهم في مخيلته.

ووصف مارتن الفتاة بأنها «جذابة وتتمتع بسحر خاص»، مؤكدا أنه سيقف في المكان الذي التقت فيه عيناهما، ويبحث عن سيارتها على الطريق، على أمل أن تجمعه الصدفة بها مرة أخرى.

وتابع مارتن: «لست من النوع الذي يتوجه لفتاة لا يعرفها ويطلب منها الخروج معه، ولا أثق كثيراً في النساء، لكن هذه المرة قلت لمَ لا؟ هناك فتاة جميلة تبتسم في وجهي ويجب أن أغتنم الفرصة».

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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