دخلت الأمريكية سامنتا رامسديل 31 سنة موسوعة جينيس العالمية باعتبارها صاحبة أكبر فم فى العالم، حيث ذكرت صحيفة ديلى ميل أن فم سامنتا اتساعه 6.52 سم، ما أكسبها شهرة كبيرة على تيك توك حيث يصل عدد متابعيها إلى أكثر من 1.7 مليون شخص.
وأصبح فم سامنتا مصدر رزق لها إذ تجنى أكثر من 11 ألف جنيه إسترلينى فى كل مقطع فيديو تنشره على تطبيق تيك توك، والآن مدت نجاحها إلى أبعد من وسائل التواصل الاجتماعى بعد أن اقتحمت الموسوعة العالمية.
ولكى توثق سامنتا فمها المتميز، ذهبت إلى مكتب طبيب الأسنان فى الولاية التى تعيش فيها لكى تقيس سعة فمها بصورة رسمية موثقة خاصة فى حالة التثاؤب.
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التعليقات على أمريكية تدخل جينيس لأكبر فم وتربح بفيديوهاتها 11 ألف إسترلينى.. صور
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