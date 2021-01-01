

أمريكية تدخل جينيس لأكبر فم وتربح بفيديوهاتها 11 ألف إسترلينى.. صور أمريكية تدخل جينيس لأكبر فم وتربح بفيديوهاتها 11 ألف إسترلينى.. صور

دخلت الأمريكية سامنتا رامسديل 31 سنة موسوعة جينيس العالمية باعتبارها صاحبة أكبر فم فى العالم، حيث ذكرت صحيفة ديلى ميل أن فم سامنتا اتساعه 6.52 سم، ما أكسبها شهرة كبيرة على تيك توك حيث يصل عدد متابعيها إلى أكثر من 1.7 مليون شخص.



وأصبح فم سامنتا مصدر رزق لها إذ تجنى أكثر من 11 ألف جنيه إسترلينى فى كل مقطع فيديو تنشره على تطبيق تيك توك، والآن مدت نجاحها إلى أبعد من وسائل التواصل الاجتماعى بعد أن اقتحمت الموسوعة العالمية.



ولكى توثق سامنتا فمها المتميز، ذهبت إلى مكتب طبيب الأسنان فى الولاية التى تعيش فيها لكى تقيس سعة فمها بصورة رسمية موثقة خاصة فى حالة التثاؤب.

من جانبها أعربت الفتاة عن سعادتها منوهة بأن فمها كان يجلب لها الشقاء وهى صغيرة، والآن أصبح مصدر سعادة لها، مشيرة إلى تعرضها للتنمر في طفولتها.وأوضحت سامنتا أن متابعيها الآن يطلبون منها تصوير لقطات غريبة، واقترح بعضهم أن تشارك في الموقع الشهير OnlyFans لكي تصبح صور فمها حصراً على المعجبين.وذكرت أنها واجهت التنمر في طفولتها، وكان الأطفال يطلقون عليها لقب "ذات الفم الكبير" ويشبهونها بكائنات وحيوانات أخرى، وبمرور الوقت أدركت سامنتا أنها يمكن أن تجد إيجابيات لفمها الكبير وتستفيد منه في تحقيق الشهرة والأموال، لتحوله من نقمة إلى نعمة بحسب قولها، الطريف أنها سجلت مقاطع فيديو مع إسحاق جونسون الذى يحمل نفس اللقب العالمى عن الرجال.



