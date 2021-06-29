استقرت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الأربعاء 4أغسطس 2021، عند الأسعار التي حققتها مساء الاثنين، مع توقعات بإرتفاعها خلال اليوم، فى استجابة لارتفاع سعر الذهب عالميا صباح اليوم، ويتأثر الذهب عالميا بمؤشر الدولار، وسندات الخزانة.
وتشهد أسعار الذهب، حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط بسبب تأرجح الأسعار عالميا نتيجة للتغيرات الاقتصادية ومخاوف انتشار فيروس كورونا، وتذبذب مؤشر الدولار .
وأعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح الأربعاء، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 906 جنيهات، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 793 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا، 680 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6344 جنيها.
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التعليقات على سعر الذهب فى مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 4 أغسطس 2021
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