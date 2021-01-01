أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بـ"رصد إطلاق 3 صواريخ على الأقل من جنوب لبنان، في منطقة مفتوحة بمستوطنة "كريات شمونة" ضمن مناطق الجليل الأعلى.
وقال المتحدث، أفيخاي أدرعي، إنه "تم تفعيل إنذار في منطقة مفتوحة فقط"، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن أحد الصواريخ تسبب بحريق في أحراش بالمنطقة المفتوحة التي سقط بها الصاروخ دون إصابات.
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التعليقات على فيديو..ضرب إسرائيل بـ 3 صواريخ من لبنان
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