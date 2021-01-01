فيديو..ضرب إسرائيل بـ 3 صواريخ من لبنان

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فيديو..ضرب إسرائيل بـ 3 صواريخ من لبنان

أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بـ"رصد إطلاق 3 صواريخ على الأقل من جنوب لبنان، في منطقة مفتوحة بمستوطنة "كريات شمونة" ضمن مناطق الجليل الأعلى.

وقال المتحدث، أفيخاي أدرعي، إنه "تم تفعيل إنذار في منطقة مفتوحة فقط"، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن أحد الصواريخ تسبب بحريق في أحراش بالمنطقة المفتوحة التي سقط بها الصاروخ دون إصابات.

وقالت القناة 13 العبرية ان التقديرات الإسرائيلية تفيد بان فصائل فلسطينية هي من أطلقت الصواريخ من لبنان وهذه المرة الخامسة التي تقوم جهات فلسطينية بإطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل.

المصدر: قناة ريشت

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