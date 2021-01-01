مروان محسن على أعتاب الرحيل عن الأهلي

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مروان محسن على أعتاب الرحيل عن الأهلي


أكد تامر النحاس٬ وكيل اللاعبين٬ أن مروان محسن٬ مهاجم فريق الأهلي٬ يعاني من سوء حظ كبير خلال الفترة الماضية إلى جانب انخفاض معدل التهديف خلال الثلاث مواسم الأخيرة.

وقال تامر النحاس فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" مع ميدو المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "نهاية الموسم سيكون هناك جلسة من أجل تحديد مصير مروان محسن مع مسؤولو الأهلى واذا تلقينا عرض خارجي سيكون أمر جيد ولكن سيخرج اعارة إلى إحدي أندية الدوري حال عدم وجود عرض احتراف".

وأضاف: "كرة القدم بها متغيرات ومن الممكن أن يستمر على خطى رامي ربيعة الذى كان على أعتاب الرحيل عن الأهلي".

المصدر: elbalad

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