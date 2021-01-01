فيديو | أسوان تتعرض لطقس سيئ وإغلاق مجرى النيل

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أسوان تتعرض لطقس سيئ

شهدت محافظة أسوان، صباح اليوم، الأربعاء، شبوة ترابية غطت سماء المحافظة وحجبت أشعة الشمس وغطت الرؤية تماما على الطرق الصحراوية.

وقررت هيئة النقل النهرى، إغلاق المجرى الملاحى لنهر النيل، ووقف حركة البواخر السياحية وذلك بسبب حجب الرؤية، كما أغلقت إدارة المرور الطريق الصحراوى الغربى أسوان القاهرة وطريق أبوسمبل الدولى، وذلك خلال فترات انعدام الرؤية على الطريق.

وتحذر محافظة أسوان، قائدى السيارات بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة، نظرا لظروف الطقس السيئة، وتبلغ درجات الحرارة فى محافظة أسوان، اليوم، 45 درجة مئوية.

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المصدر: youm7

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