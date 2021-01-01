ميل عقار جديد يثير الذعر في الإسكندرية| فيديو

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ميل عقار جديد

نشرت قناة العربية عبر موقع الفيديوهات الأكثر شهرة “يوتيوب”، مقطع فيديو لـ بناية في محافظة الإسكندرية، تميل على العقار المجاور لها، في واقعة تهدد حياة السكان بكلا العقارين.

وأفاد مقطع الفيديو المتداول بأن البناية المائلة في عقار مكون من 16 طابقا، وأكد سكان العقار المجاور لها، أنهم تقدموا بعدة شكاوى بسبب الضرر الواقع عليهم والتهديد الذي يشكل خطرا على حياتهم فيما لا تزال البناية تنحرف بشدة، ولم يتم إجلاء السكان منها حتى الآن.

وعرض الفيديو، أحد المتضررين من سكان العقار، حيث قال “تقدمنا بالعديد من الشكاوى للمسئولين ولكن دون جدوى”.

وقال آخر “ لو وقع العقار سيؤثر على 3 أو 4 عقارات اخرى مجاورة” متسائلا “ هانعمل ايه ؟!”

المصدر: alarabiya

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