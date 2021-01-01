الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو خلال أسبوعين.. فيديو



حالة الجو خلال أسبوعين حالة الجو خلال أسبوعين

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بـ هيئة الأرصاد، إن التغيرات المناخية تضرب جميع الدول، وليس مصر فقط، موضحًا أن الهيئة تتابع ارتفاع درجات الحرارة فى الدول.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ حضرة المواطن” المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد على، أن هناك دول تشهد ارتفاع فى درجات الحرارة تتجاوز الـ 45 درجة.



وأشار إلى أن الحالة الجوية التى تشهدها البلاد لم تشهدها من قبل، وتحديدًا من 50 عامًا، وكشف أن درجات الحرارة فى صيف مصر هذا العام يعتبر الأصعب خلال الـ 5 سنوات الأخيرة.

قد يعجبك أيضا...

وكشف أن درجات الحرارة ستستمر لـ 15 يومًا، ولكن بعد النصف الثانى من الشهر الحالي ستعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية.وكشف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، أنه يحب فصل الشتاء، ولكن حالة الجو لا يستطيع القول بأي شئ غير صحيح.صيف هذا العام 2021.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من خلال الدراسة المناخية الناتجة عن قاعدة البيانات المسجلة من المحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مختلف محافظات الجمهورية، خلال النصف الأول من فصل الصيف، يتضح أن صيف هذا العام 2021 هو الاكثر حرارة مقارنة بالخمس أعوام الماضية منذ عام 2017.وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة سجلت خلال صيف هذا العام 2021 أعلى من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح ما بين 3 لـ 4 درجات مئوية.درجات الحرارةوتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون النصف الأول من شهر أغسطس خلال صيف هذا العام 2021، هو الأشد حرارة منذ بداية فصل الصيف وحتى الآن، حيث تتراوح درجات الحرارة فيها مابين 36 لـ 34 على السواحل الشمالية، وما بين 40 لـ 42 على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وعلى جنوب البلاد تتراوح ما بين 44 لـ 45 درجة، ويتزامن مع ذلك ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس.وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال صيف هذا العام 2021 شهدت العديد من دول الشرق الأوسط وجنوب أوروبا تشهد موجة شديدة الحرارة قد تتجاوز فيها درجات الحرارة 45 درجة على بعض المدن.النصف الثاني من أغسطسوقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه اعتبارا من النصف الثاني من شهر أغسطس، خلال صيف هذا العام 2021، من المتوقع أن تعود درجات الحرارة تدريجيا إلى معدلاتها الطبيعية على كافة الأنحاء.وأرجعت هيئة الأرصاد الجوية، السبب في ارتفاع درجات الحرارة خلال صيف هذا العام 2021، إلى التغيرات المناخية التي أثرت على العالم أجمع، حيث تشير التقارير الدولية لشهر يونيو 2021، أن بعض المدن في كندا قد سجلت 50 درجة مئوية في الظل وفي الكويت وصلت درجة الحرارة إلى 54 وفي العراق وصلت إلى 52 درجة مئوية.