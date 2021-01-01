رئيس الزمالك : طلبنا اللعب في ستاد القاهرة



رئيس نادي الزمالك رئيس نادي الزمالك

تحدث حسين لبيب رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة شؤون الزمالك عن حقيقة خصم الست نقاط من النادي والعروض لضم حسام حسن وملف فرجاني ساسي.



وقال حسين لبيب في حديثه لقناة نادي الزمالك عن حقيقة عرض النادي على سموحة صفقة تبادلية بانتقال محمد عبد السلام وأسامة فيصل بشكل نهائي وإعارة مصطفى فتحي بالإضافة لمبلغ من المال للتعاقد مع حسام حسن: "كل هذا ليس له أي أساس من الصحة، لا يوجد أي اتصال بيني وبين المهندس فرج عامل بخصوص أي شيء. أؤكد لك أنه إذا كان هناك أي شيء بخصوص فريق الكرة في الزمالك فسيكون من خلالي أعرضه على مجلس الإدارة ثم نتخذ معا القرار".



وأضاف "هل من الممكن أن أقدم 3 لاعبين وبعض الأموال للحصول على لاعب واحد؟ مصطقى فتحي واحد من أعلى اللاعبين قيمة فنية في مصر وأسامة فيصل مستقبل لنادي الزمالك ومحمد عبد السلام مدافع واعد. يجبأن أكون نائما لأتخذ هذا القرار".

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وعن شكوى فرجاني ساسي، قال: "تم إعداد الملف بالكامل وهو مع المستشار القانوني للندي، هو الوحيد الموكل له بالحديث عن هذا الأمر".وواصل عن حقيقة خصم ست نقاط من رصيد الزمالك بسبب مديونيات للاعبين ومدربين سابقين "إنها واحدة من الإشاعات التي نسمع عنها ولكنها ليست حقيقية، لم يصلنا أي شيء من اتحاد الكرة وحال حدوث ذلك سنعلن على الفور".وتابع "الزمالك يركز فقط على الدوري والكأس ولا نهتم بأي شيء آخر الآن، أطالب الجماهير بعدم تصديق أي شيء عن فريق الكرة تماما وأي أخبار سأتحدث عنها بنفسي".