تعرف علي التحليل السكر التراكمى hba1c

تحليل السكر التراكمى hba1c من أهم التحاليل لمرضى السكرى، ويكشف هذا التحليل متوسط مستويات الجلوكوز (السكر) في الدم خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر الماضية، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على كل المعلومات اللازمة حول تحليل السكر التراكمى hba1c، بحسب موقع جمعية السكرى البريطانية.
ماذا يعني تحليل السكر التراكمى hba1c
HbA1c هو ما يعرف باسم الهيموجلوبين السكري، يحدث هذا عندما يلتصق الجلوكوز (السكر) في جسمك بخلايا الدم الحمراء، لا يستطيع جسمك استخدام السكر بشكل صحيح، لذلك يلتصق الكثير منه بخلايا الدم ويتراكم في الدم.
تكون خلايا الدم الحمراء نشطة لمدة تتراوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر، وهذا هو سبب أخذ القراءة كل ثلاثة أشهر.
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