تعرف علي التحليل السكر التراكمى hba1c



التحليل السكر التراكمى التحليل السكر التراكمى



تحليل السكر التراكمى hba1c من أهم التحاليل لمرضى السكرى، ويكشف هذا التحليل متوسط ​​مستويات الجلوكوز (السكر) في الدم خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر الماضية، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على كل المعلومات اللازمة حول تحليل السكر التراكمى hba1c، بحسب موقع جمعية السكرى البريطانية.



ماذا يعني تحليل السكر التراكمى hba1c



HbA1c هو ما يعرف باسم الهيموجلوبين السكري، يحدث هذا عندما يلتصق الجلوكوز (السكر) في جسمك بخلايا الدم الحمراء، لا يستطيع جسمك استخدام السكر بشكل صحيح، لذلك يلتصق الكثير منه بخلايا الدم ويتراكم في الدم.



تكون خلايا الدم الحمراء نشطة لمدة تتراوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر، وهذا هو سبب أخذ القراءة كل ثلاثة أشهر.

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يعني ارتفاع نسبة HbA1c أن لديك الكثير من السكر في دمك، هذا يعني أنك أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات مرض السكري، مثل المشاكل الخطيرة في عينيك وقدميك.إن معرفة مستوى HbA1c لديك وما يمكنك فعله لخفضه سيساعدك على تقليل خطر حدوث مضاعفات مدمرة هذا يعني فحص HbA1c بانتظام.سيخضع معظم الناس للاختبار كل ثلاثة إلى ستة أشهر.أهمية تحليل السكر التراكمى hba1cيستخدم تحليل السكر التراكمى hba1c لتشخيص مرض السكري ومراقبة مستوياتك إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بمرض السكري (لديك مقدمات السكري).يُطلق على الاختبار أحيانًا اسم الهيموجلوبين A1c أو A1c فقط.نتائج تحليل السكر التراكمى hba1cإذا كنت مصابًا بداء السكري، فإن مستوى HbA1c المثالي هو 48 ملمول / مول (6.5٪) أو أقل.إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثانى، فيجب أن يكون المستوى المستهدف أقل من 42 مليمول / مول (6٪).