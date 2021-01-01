تعرفي علي أفضل وسائل تنظيم النسل

فى ظل الكثافة السكانية فى مصر يجب أن تفكر كل أسرة فى تنظيم النسل، وتجنب إنجاب أكثر من طفلين، ولتنظيم النسل يجب استخدام العديد من الأجهزة أو العلاجات التى تساهم بشكل كبير فى تقليل فرص الحمل، وفى ظل ذلك يقدم "اليوم السابع" للقراء وسائل تحديد النسل وفقا لموقع medicalnewstoday ومنها:
- حبوب منع الحمل
تعد من أشهر وسائل منع الحمل، وأكثرها انتشارا، ونجد أنه حال استخدامها تحت إشراف طبى فيمكنك بهذه الطريقة الحصول على فاعليتها، وينصح بتناولها تحت إشراف طبى لتجنب حدوث بعض المضاعفات الصحية الناتجة عن استخدامها بشكل سيئ، فهى حبة يجب تناولها بشكل يومى، وتحتوى على نوعين من الهرمونات وهما الهرمون الاستروجين والبروجستين.
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